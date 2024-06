Xherdan Shaqiri: "Ce débat commence à me fatiguer..."

"Ce débat commence à me fatiguer..." Non, il ne faut pas chercher querelle à Xherdan Shaqiri sur sa condition physique, sa faculté à "tenir" 90 minutes.

"Je ne suis pas en vacances lorsque je rejoins l’équipe de Suisse. Si je suis titulaire, je serai prêt à jouer les 90, 95 minutes d’un match, explique-t-il devant la presse. On lit et on entend beaucoup de choses sur ce sujet. Mais pour moi, il n’a pas lieu d’être. Il n’y a aucun problème. Comme il n’y a aucun problème dans ma relation avec l’entraîneur. Elle est ouverte et transparente."

A 2 jours d’entamer la 7e phase finale de sa carrière, on sent le Bâlois gonflé à bloc. Prêt à saisir la "chance" que lui offre l’absence de Steven Zuber qui n’avait toujours pas repris l’entraînement collectif jeudi. Rien ne s’oppose plus à sa titularisation samedi à Cologne face à la Hongrie. "L’envie est toujours bien là, poursuit-il. Je savoure l’instant présent. On ne joue pas tous les jours la phase finale d’un grand tournoi."

Une aventure qui tourne au fiasco

La question est toutefois de savoir si l’homme aux 31 buts en 123 sélections est encore capable de tels coups d’éclat. Son aventure américaine tourne au fiasco avec des performances individuelles indignes de son rang. A Chicago, il traverse une 3e saison sans playoffs pour se retrouver dans la ligne de mire de bien des critiques, celles de son directeur sportif et ami Georg Heitz en premier lieu. "On peut s’interroger si la direction de Chicago a, depuis 3 ans, pris les bonnes décisions pour que l’équipe progresse, répond-t-il. Regardez comment la venue de 3 ou 4 joueurs a métamorphosé une équipe comme Miami!"

"Je m'attends à un grand combat"

Même si la victoire contre l’Espagne en 2010 et le nul face au Pays de Galles en 2021 font exception à la règle, Xherdan Shaqiri mesure l’importance de gagner le 1er match d’une phase finale. Les succès contre l’Equateur en 2014, l’Albanie en 2016 et le Cameroun en 2022 avaient placé la Suisse sur la bonne orbite.

"L’erreur à ne pas commettre est bien celle de sous-estimer la Hongrie. Ce match s’annonce compliqué. Je m’attends à un grand combat, lâche-t-il. Les Hongrois savent aussi jouer au foot. Et dans une phase finale, le statut du favori n’existe pas vraiment. Tout, vraiment tout, peut se produire." Comme un nouveau trait de génie de sa part...

>> A lire aussi : "A l'Euro 2020, les Français nous avaient demandé si nous avions déjà réservé nos vacances..."

ats/bur