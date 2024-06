Xherdan Shaqiri buteur en série

En marquant contre l'Ecosse, Xherdan Shaqiri a battu un record continental complètement fou. Le Bâlois de 32 ans est désormais le seul joueur européen à avoir inscrit un but lors des six dernières phases finales des compétitions majeures.

Depuis la Coupe du monde 2014, le Bâlois a marqué au moins un but dans les six dernières phases finales (3 Coupes du monde, 3 Euros). Aucun autre joueur européen n'a réussi ce tour de force, mais la légende Cristiano Ronaldo pourrait l'imiter s'il marquait également un but en Allemagne.

Xherdan Shaqiri en est désormais à 10 buts lors des phases finales de l'Euro et de la Coupe du monde. C'est plus que le Portugais Eusebio (9), l'Anglais Alan Shearer (9), le Néerlandais Patrick Kluivert (8), l'Anglais Wayne Rooney (7), l'Espagnol Raul (6) et le Suédois Zlatan Ibrahimovic (6).

Le but exceptionnel de Xherdan Shaqiri / UEFA Euro 2024 / 1 min. / hier à 20:30

ats/btro