Un nouveau rôle pour Dan Ndoye contre l'Italie

Fidèle à sa légende, Murat Yakin a réservé une surprise du chef avant le 8e de finale de l’Euro face à l’Italie ce samedi à Berlin; la titularisation de Dan Ndoye comme piston droit.

Après avoir livré les 4 matches amicaux avant cet Euro comme piston gauche et avoir occupé le flanc de l’attaque lors des 3 matches de la phase de poules, le Vaudois devra fermer le flanc droit. Il sera aidé dans sa tâche par Fabian Riedert, qui évoluera, comme dimanche dernier face à l’Allemagne, plus haut dans ce couloir. Remplaçant dimanche, Ruben Vargas retrouve sa place de titulaire en attaque.



Dan Ndoye a, ainsi, été préféré à Leonidas Stergiou pour remplacer Silvan Widmer, suspendu. Pourtant, Murat Yakin avait annoncé dimanche dernier que le joueur du VfB Stuttgart devrait être aligné contre l’Italie. Les derniers entraînements l’ont très certainement amené à changer son fusil d’épaule.

Une 119e cape pour Rodriguez

Titulaire en défense centrale, Ricardo Rodriguez deviendra ce soir le 3e joueur suisse le plus sélectionné de l’histoire. Comme Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, le Zurichois a dépassé Heinz Hermann et ses 118 sélections. Cette 119e cape sera sa 25e dans un tournoi final. Il n’a pas manqué une seule rencontre de l’équipe de Suisse en Coupe du monde et à l’Euro depuis le rendez-vous contre l’Equateur, le 15 juin 2014 à Brasilia.



Ricardo Rodriguez est, par ailleurs, l’un des cinq joueurs sous la menace d’une suspension pour un éventuel quart de finale en cas de carton jaune. Ndoye, Remo Freuler, Vincent Sierro et Xhaka sont les quatre autres joueurs qui font face à ce péril.



La Suisse évoluera dans la composition suivante face à l’Italie : Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Freuler, Xhaka, Aebischer; Rieder, Vargas; Embolo.

ats/pza