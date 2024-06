Trois sur trois pour l'Espagne

L'Espagne, son billet pour les 8es de finale de l'Euro 2024 déjà en poche, a terminé la phase de groupes sur un sans-faute avec une troisième victoire consécutive (1-0) face l'Albanie, qui est elle éliminée, lundi à Dusseldorf.

L'Espagne, qui a battu la Croatie (3-0) et l'Italie (1-0), s'est imposée grâce à un but de Ferran Torres (13e) et termine la première phase avec le maximum de neuf points, sans avoir encaissé un but. Son sélectionneur Luis de la Fuente avait pourtant très largement remanié son équipe en procédant à dix remplacements par rapport à l'équipe victorieuse des Italiens.

>> A lire aussi: : L'Italie égalise au bout du suspense et affrontera la Suisse en 8es

afp/nm