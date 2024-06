Triple objectif pour les "Three Lions" face à la Slovénie

Se rassurer, faire taire les critiques et lancer - enfin - son Euro: arrivée en Allemagne dans la peau d'un favori, l'Angleterre, décevante jusque-là, a une triple mission à remplir face à la Slovénie mardi (21h00) lors de la dernière journée du groupe C.

Les choses vont vite dans le football. Le poncif est particulièrement vrai pour les "Three Lions" de Jude Bellingham, encensés par la presse du pays au moment de débarquer en Allemagne mais qui, deux semaines plus tard, sont l'objet des critiques les plus acerbes.

Depuis leur arrivée en Allemagne, les partenaires de Bellingham ont battu sans gloire la Serbie et ne sont pas parvenus à venir à bout du Danemark, concédant un match nul (1-1) logique. Leur qualification n'est pas remise en cause -ils pourraient l'être dès lundi sans jouer- mais leur jeu laisse effectivement à désirer.

Cible principale des attaques, Gareth Southgate, le sélectionneur, coupable, selon les journaux anglais, de ne pas parvenir à faire jouer correctement ensemble tous les joyaux dont il dispose. Et notamment ses trois perles offensives Bellingham donc, Harry Kane et Phil Foden qui, tels qu'ils sont utilisés par Southgate, se marchent dessus et menacent l'Angleterre de se prendre les pieds dans le tapis.

"Essayer de s'améliorer"

Southgate a placé Bellingham dans un poste de meneur de jeu que le candidat au prochain Ballon d'Or occupe peu au Real Madrid. Mais en sélection ce positionnement gêne Kane, qui n'aime rien tant que de venir chercher assez bas ses ballons. Il fait également jouer sur les côtés Foden, fantomatique après avoir été élu meilleur joueur de Premier League avec Manchester City, où il était plus axial.

Face au vent de fronde contre la sélection, Kane a sorti le parapluie. Arrivé en conférence de presse dimanche, il a pris part à une partie de fléchettes dans laquelle les journalistes s'étaient lancés en l'attendant. Sur le fond, il a appelé au calme: "Je ne pense pas que nous ayons bien joué contre le Danemark. Nous avons été en dessous de ce que nous savons faire", a-t-il reconnu. Mais "nous sommes déjà passés par là", a-t-il ajouté. "Nous avons beaucoup d'expérience... C'est le moment d'essayer de s'améliorer".

La Slovénie, dernier adversaire de l'Angleterre dans le groupe C mardi à Cologne, actuelle deuxième de la poule, semble parfaite pour effectuer les ajustements appelés de ses voeux par Kane. Mais, alors que les Anglais peuvent déjà se projeter sur les 8es, Southgate pourrait décider de préserver ses cadres mardi.

