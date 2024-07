Suisse - Angleterre: une autre série noire à briser

Après avoir attendu 31 ans pour s'imposer devant l’Italie, la Suisse brisera-t-elle une nouvelle série noire ? Elle rencontrera samedi à Düsseldorf en quarts de finale de l'Euro l'Angleterre, qu'elle n'a plus battue depuis... 43 ans.

Le 30 mai 1981 à Bâle dans le "vieux" stade St-Jacques, la sélection alors dirigée par Paul Wolfisberg s'était imposée 2-1 devant les Three Lions sur des réussites avant la demi-heure de Fredy Scheiwiler et de Claudio Sulser. Cette victoire, aussi belle fusse-t-elle, n'avait servi à rien. Les Suisses ne s'étaient pas qualifiés pour la Coupe du monde en Espagne l'année suivante.

La tâche qui attend Granit Xhaka et ses coéquipiers s'annonce particulièrement ardue samedi à 18h00 à Düsseldorf. A défaut de convaincre vraiment par son collectif, l'Angleterre peut s'appuyer sur des individualités marquantes.

Suisse – Italie (2-0): l’interview de Xhaka par Olivier Dominik / Football / 1 min. / hier à 23:00

Dimanche à Gelsenkirchen contre la Slovaquie, Jude Bellingham, d'une inspiration presque géniale, a sauvé les Three Lions du naufrage avec son égalisation au bout du temps additionnel face à la Slovaquie. "A 30 secondes près, on était de retour à la maison", sourit le joueur du Real Madrid. Dans les prolongations, c'est Harry Kane qui a qualifié les siens grâce à son... 65e but en sélection. A chaque instant, les 2 hommes peuvent faire basculer le sort d'une rencontre

Jude Bellingham et Harry Kane ont fait très mal à la Slovaquie dimanche en 8es de finale. [KEYSTONE - MATTHIAS SCHRADER]

L'autre force des Anglais est sa défense de fer. Sous la férule de Gareth Southgate, l'Angleterre est vraiment devenue une machine à défendre. Lors de l'Euro 2021, Jordan Pickford n'avait encaissé que 2 buts en 7 matches avant d'aligner 3 blanchissages en 5 rencontres lors de la Coupe du monde 2022. Et dans cet Euro, le portier d'Everton n'a été battu qu'à 2 reprises en 4 rencontres.

Malgré une ligne de 4 devant lui qui se permet parfois quelques oublis à l'image des 2 Citizens Kyle Walker et John Stones, la défense anglaise donne souvent l'impression d'être invulnérable. Aux Suisses de trouver la faille face à une équipe qui joue sans doute moins bien qu'elle au football mais qui est si difficile à battre!

ats/bao