Quelques duels clés qui pourraient décider le match Suisse-Italie

Certains joueurs des deux équipes qui s'affrontent ce soir se sont déjà rencontrés de nombreuses fois, soit parce qu'ils évoluent dans le même championnat, soit en équipe nationale. Analyse des affrontements à quelques postes clés.

Les gardiens

Difficile d'imaginer des profils plus différents à ce poste. Giannluigi Donnarumma mesure près de 2 mètres, un géant dont l'envergure fait souvent merveille en équipe nationale. Yann Sommer, 1 mètre 83, affiche la plus petite taille parmi les gardiens de l'Euro. Ce format, hors norme, ne l'a pas empêché de faire valoir ses qualités dans des grands clubs d'Europe.

Ce duel, qui a un parfum de David contre Goliath, est plus équilibré qu'il n'y paraît. L'Italien évolue dans des grosses écuries européennes depuis des années, d'abord à l'AC Milan puis au PSG. À Paris, il est toutefois critiqué et n'évolue pas avec une parfaite sérénité.

Yann Sommer sort de deux saisons couronnées de succès. En 2023, il a remporté le titre en Allemagne avec le Bayern Munich, suppléant alors le colosse Manuel Neuer, blessé. Cette saison, il a brillé avec l'Inter Milan, enlevant le championnat italien.

Les deux anges gardiens ne se sont affrontés que cinq fois au cours de leur carrière, mais toujours dans des matches avec de gros enjeux. Statistiquement, le Suisse présente un léger avantage, avec deux victoires contre deux nuls et une défaite. Lors du dernier Euro, Donnarumma l'a emporté, lors d'une défaite cuisante de la Nati (0-3). La saison passée, Sommer a, toutefois, contribué à l'élimination du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions, n'encaissant aucun but lors des deux victoires du Bayern Munich.

Les maîtres à jouer

Partout où ils jouent, Jorginho et Granit Xhaka posent leur patte sur le milieu du terrain. Leurs routes se sont croisées en Angleterre. Jorginho y a défendu les couleurs de Chelsea avant de rejoindre Arsenal l'été passé, alors que Xhaka quittait ce club. Le Suisse concluait un long passage chez les Gunners, fait de hauts et de bas.

L'Italien n'a jamais remporté un grand championnat. Il a, en revanche, goûté au sacre en Ligue des champions avec Chelsea en 2021. Quant à Xhaka, s'il a crevé au poteau la saison passée avec Arsenal (comme Jorginho cette saison), il a participé au récital du Bayer Leverkusen cette saison, détrônant l'ogre munichois au sommet du championnat d'Allemagne. Il aurait même pu y ajouter un titre européen sans une défaite, la seule de la saison, en finale de l'Europa League.

Les deux piliers du milieu se sont affrontés neuf fois, principalement en championnat d'Angleterre. Le bilan est parfaitement équilibré: quatre victoires chacun, pour un nul. Ils ont chacun inscrit un but lors de ces confrontations. À noter que Jorginho et Xhaka ont participé, eux aussi, à la débâcle suisse lors du dernier Euro.

Les défenseurs

Giovanni Di Lorenzo et Ricardo Rodríguez occupent des rôles un peu différents durant ce tournoi mais se sont trouvés souvent dans le même couloir durant leur carrière. L'Italien présente toutefois une carte de visite plus impressionnante que le Suisse. Outre l'Euro 2020, il a remporté plusieurs titres avec son club, Naples.

De son côté, Rodríguez semble avoir retrouvé de l'allant depuis son arrivée au Torino en 2020, après un passage difficile à l'AC Milan.

Ces palmarès inégaux dénotent peut-être une différence de stature, qui se vérifie dans les confrontations directes. Leurs onze affrontements ont souvent tourné au détriment du Suisse: cinq défaites pour quatre égalités et deux victoires.

Les habitués

Parmi les participants probables à ce huitième de finale, Federico Chiesa et Remo Freuler sont ceux qui ont le plus souvent croisé le fer.

Le remuant Chiesa fait le bonheur de la Juventus depuis quatre saisons après avoir défendu les couleurs de la Fiorentina.

Freuler évolue en Italie depuis 2016, exception fait d'un passage d'une année en Angleterre, à Nottingham Forest. Il est habitué à évoluer dans des équipes d'outsider et ce rôle lui convient. Tant avec Atalanta qu'avec Bologne, il a signé des résultats supérieurs aux attentes.

Bien qu'il n'ait pas évolué dans les clubs les plus prestigieux d'Italie, le Suisse affiche un bilan plutôt flatteur contre Chiesa: cinq victoires, six égalités et trois défaites.

Le pilier et le nouveau venu

Nicolò Barella fait partie des meubles en équipe d'Italie. Tout le contraire de Michel Aebischer, invité surprise parmi les titulaires de Murat Yakin durant ce tournoi.

A seulement 27 ans, l'Italien a déjà engrangé plusieurs titres et disputé une finale de Ligue des champions avec l'Inter.

À l'inverse, le Fribourgeois commence son aventure italienne avec Bologne, qu'il a rejoint en 2022. Il sort toutefois d'une belle saison, qui a vu son club tutoyer les meilleures équipes d'Italie.

Même s'ils ne se sont affrontés que six fois, le bilan reste surprenant: rarement favori, Michel Aebischer s'est imposé trois fois, pour deux nuls et seulement une défaite.

