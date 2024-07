"Priorité à la Nati" pour Murat Yakin

Murat Yakin veut rester entraîneur de l'équipe de Suisse. "La priorité pour moi est la Nati", a déclaré le sélectionneur après l'élimination en quart de finale de l'Euro contre l'Angleterre.

"Si on se sent bien quelque part et qu'on peut faire la différence, on ne doit pas chercher autre chose". Le Bâlois de 49 ans a promis, lors de la conférence de presse après la défaite aux tirs au but, qu'il n'examinerait ni n'accepterait aucune offre de clubs sans en avoir parlé avec l'ASF. Ces entretiens doivent avoir lieu prochainement.

"C'est là que l'on verra ce qu'il en sera à l'avenir. Au printemps, mon souhait était de ne pas accepter l'offre et d'attendre l'Euro, car il faut aussi faire ses preuves", a déclaré Yakin.

"C'était donc tout à fait correct de part et d'autre de choisir cette voie". Murat Yakin entraîne l'équipe nationale depuis 2021. "Nous souhaitons clairement qu'il reste", a souligné le capitaine Granit Xhaka.

>> A lire aussi : "La Suisse n'a peut-être pas assez osé par moments dans ce quart de finale..."

agences/bur