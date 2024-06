"Nous prenons ce point", déclare Yann Sommer

Au moment de l'interview, les joueurs suisses se sont montrés plutôt positifs sur le point récolté contre l'Ecosse lors de leur deuxième rencontre de l'Euro 2024. Ils sont conscients que l'affrontement contre l'Allemagne sera un véritable test pour eux.

YANN SOMMER: "C'était un match avec une très haute intensité. Un match très dur, avec beaucoup de duels, de centres et de longs ballons. Bien sûr qu'à la fin nous avons eu des occasions, mais eux aussi donc nous prenons ce point. Sur le but écossais, j'étais persuadé que le ballon allait venir dans mes mains, mais Fabian était à côté de moi et a pensé que la frappe était plus difficile qu'elle ne l'était en réalité. Cela va vite et cela peut arriver. Nous avons bien réagi ensuite. Nous avons montré beaucoup de points positifs. Nous avons notamment bien défendu".

MICHEL AEBISCHER: "On peut retenir l'esprit d'équipe. Les titulaires ont été bons et ceux qui sont rentrés se sont bien mis au niveau. Si tu joues, tu dois faire de ton mieux et montrer que tu as mérité de jouer. C'est ce qu'a fait Xherdan aujourd'hui par exemple. Nous avons bien géré les temps faibles. Nous savions qu'ils mettraient un gros pressing et beaucoup de centres. Nous ne leur avons pas laissé grand-chose car nous avons bien défendu".

XHERDAN SHAQIRI: "Je suis très fier que le ballon soit rentré. Dans le football, tu dois prendre des risques. C'est ce que j'ai fait en voyant que l'adversaire avait commis une erreur. La balle a roulé doucement et elle est arrivée parfaitement pour que je la prenne directement. C'était un but important qui nous a donné d'énergie pour la suite. Je veux toujours aider l'équipe et, dans ce genre d'événements, il faut répondre présent. Le match contre l'Allemagne sera un gros test pour nous. Nous devrons tous être prêts".

MURAT YAKIN: "Nous avons montré beaucoup de coeur aujourd'hui. L'ouverture du chance était un peu malchanceuse et nous avons fait preuve de caractère ensuite. Xherdan nous a beaucoup aidé avec son but. Nous savons qu'il est capable de marquer de tels buts. Nous avons eu de bonnes opportunités, mais l'Ecosse également. Nous pouvons nous satisfaire de ce point".

