Murat Yakin ne change rien, Silvan Widmer sur le banc

La Fédération espagnole de football a annoncé que son meneur de jeu Pedri, sorti sur blessure pendant le quart de finale de l'Euro contre l'Allemagne, souffrait d'une entorse au genou gauche. Il est forfait pour le reste de la compétition. Le milieu offensif de 21 ans venait de faire son retour en sélection après plus d'un an et demi d'absence en raison de plusieurs blessures, et était jusqu'ici l'un des éléments-clés de Luis de la Fuente.