Les artistes du Portugal contraints de dribbler les obstacles

Pour la possible dernière grande compétition internationale de Cristiano Ronaldo, les Portugais ont de sérieux arguments. Mais leur groupe, avec la Turquie, la Tchéquie et la Géorgie, n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.

Le Portugal a une bonne tête de candidat au titre européen. Moins que la France certes, mais avec le talent qui compose la sélection de Roberto Martinez, mettre une pièce sur une belle épopée ne serait pas totalement stupide. Dans leur poule en tout cas, jalonnée d'obstacles mais de loin pas infernale, les Lusitaniens devraient pouvoir monter en puissance avant de viser d’autres belles surprises. Leur campagne éliminatoire a été une réussite et, malgré la récente défaite contre la Croatie, les voyants semblent globalement au vert.

Seize ans après l’Euro 2008 en Suisse et Autriche qui avait vu la Seleçao s’encoubler en quarts contre l’Allemagne, celle-ci retrouve deux mêmes adversaires de groupe: la Tchéquie et la Turquie, mais dans un contexte différent. Les Tchéques sont en effet bien moins solides qu’à l’époque et les Turcs sont peut-être moins forts aussi, mais semblent tout autant imprévisibles. Quatrième larron, la Géorgie, pour sa première grande compétition internationale, ne devrait pas pouvoir signer d’exploit. Mais les "grands" devront éviter l'excès de confiance...

Un Portugal plus équilibré

Le Portugal, qui reste sur une grosse désillusion à la Coupe du monde 2022 (éliminé en quarts de finale par le Maroc), saura cette fois-ci éviter de se voir trop beau. L’expérience de ses leaders, dont Cristiano Ronaldo, Pepe et Bernardo Silva, couplée à la fougue de joueurs qui rêvent d’exploits aux côtés de CR7 (Joao Felix, Diogo Jota, Rafael Leao), peut faire mal. Cette équipe est plus équilibrée qu’il y a une année et demie, plus sûre d’elle aussi.

Reste à savoir quel sera le rendement de Cristiano Ronaldo. Devenu remplaçant au Mondial, mais relancé par Martinez, l’ancien Ballon d’or ne peut tout de même contester le fait que les années passent (39 ans), que ses qualités s’effritent et que son exil saoudien n’est, footballistiquement parlant, pas un gage de réussite sur la scène internationale. Mais affamé qu’il est, l’ancien artificier du Real Madrid a mis tous les atouts de son côté pour faire taire ses détracteurs durant cet Euro et briller en Allemagne. En plus de ses qualités mentales, il pourra s’appuyer cet été sur des coéquipiers au diapason.

Union sacrée chez les Turcs?

La Turquie n’a pas de Ronaldo dans ses rangs, mais du beau matériel, à commencer par Hakan Calhanoglu. Très bon avec l’Inter Milan, le milieu de terrain est l’inspirateur de son équipe, celui qui peut l’emmener au moins en quarts de finale. A condition que ses partenaires fassent l’union sacrée et évitent le bide de l’Euro 2020, lorsque présentés comme outsiders, ils avaient complètement gaufré leur compétition.

La Tchéquie, capable du pire comme du meilleur, possède de moins bonnes individualités que par le passé, mais peut compter sur un collectif soudé. Celui-ci avait fait sa force voici trois ans et pourrait à nouveau lui permettre de renverser des montagnes. A Coufal, Schick et Soucek de donner le "la".

Pour la Géorgie, les choses sont plus compliquées. Mais la sélection dirigée par Willy Sagnol (vice-champion du monde 2006) n’a tellement rien à perdre qu’elle aura tout à gagner. Et quel meilleur contexte pour qui veut marquer l’histoire?

Arnaud Cerutti

