Le réveil ou la porte pour la France, le Portugal pour confirmer

Après un 1er tour très poussif, la France devra hausser son niveau pour éviter une énorme désillusion contre la Belgique en 8es de finale de l'Euro à 18h00 (en direct sur RTS 2). Le Portugal affrontera pour sa part l'étonnante Slovénie à 21h00.

Un climat de doute s'est installé autour du favori de la compétition, incapable jusqu'ici d'être digne de ce statut. Sortis 2es du groupe D avec une petite victoire contre l'Autriche (1-0) et 2 nuls peu emballants face aux Pays-Bas (0-0) et à la Pologne (1-1), les vice-champions du monde avancent vers les matches à élimination directe sans véritables repères.

Le début des rencontres couperets permettra peut-être aux hommes de Didier Deschamps de se sublimer, comme en 2018 lorsque, après une entame de tournoi inquiétante, ils avaient réussi à décrocher un 2e titre mondial en Russie. Les Belges s'en souviennent encore, eux qui s'étaient cassé les dents contre la défense de fer française en demi-finale (1-0) malgré une avalanche d'occasions. Un revers qu'ils n'ont jamais vraiment digéré. "Ôtons de notre vocabulaire à tout jamais le mot 'seum'", a ainsi écrit le quotidien belge La Dernière Heure cette semaine.

"On y va pour gagner"

La Belgique, qui n'a plus rien à voir avec la magnifique équipe de 2018, est sous le feu des critiques de ses supporters après 3 sorties ternes (1 victoire, 1 nul, 1 défaite). Kevin De Bruyne et Cie n'abordent pas ce 76e "derby" entre voisins dans les meilleures dispositions.

"On peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. C'est pour ce genre de matches que nous nous sommes qualifiés pour cette compétition. On est prêts et on y va pour gagner", a toutefois lancé le sélectionneur italien de la Belgique Domenico Tedesco. Pour Deschamps, il n'y a pas de doute: "En termes de motivation, il faudra qu'on soit à notre maximum", a-t-il prévenu.

Le Portugal avec ou sans Ronaldo?

Portugal - Slovénie: sur le papier, ce 8e de finale programmé lundi à 21h à Francfort paraît déséquilibré. Les Lusitaniens l'abordent en favoris, mais avec quelques incertitudes.

Ce premier match à élimination directe devrait enfin apporter des réponses aux deux grandes questions n'ayant pas été résolues lors des trois matches du premier tour contre la République tchèque (2-1), la Turquie (3-0) et la Géorgie (0-2): quelle est la qualité réelle de cette équipe? Et Ronaldo, 39 ans, la rend-il toujours meilleure, ou plutôt pas?

Un match amical contre la Slovénie justement, il y a 3 mois, a montré que l'on pouvait voir les choses autrement. En l'espace de 6 jours, fin mars, les Portugais ont d'abord gagné sans Ronaldo contre la Suède (5-2) et ont ensuite perdu avec CR7 contre les Slovènes, dont l'effectif était comparativement plus faible (0-2). Depuis, le pays du champion d'Europe 2016 est à nouveau le théâtre de discussions particulièrement controversées sur le recordman du nombre de matches joués en équipe nationale (210) et du nombre de buts inscrits (130).

