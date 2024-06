Le Portugal s'en sort de justesse

Le Portugal a tremblé, mais a fini par passer l'épaule pour son entrée dans l'Euro. A Leipzig (groupe F), il a battu la Tchèquie 2-1 en marquant le but décisif à la 92e par le remplaçant Francisco Conceiçao.

Alors certes, la domination portugaise a été nette, et même parfois lancinante. Mais les Tchèques ont fait le dos rond, avec application et courage. Contre le cours du jeu, sur quasiment leur première occasion, ils ont pris l'avantage sur une belle frappe de Lukas Provod (62e).

Leur avance n'a cependant pas duré longtemps. La faute à un autogoal de Robin Hranac, sur qui le ballon repoussé par le gardien Jindrich Stanek rebondissait malencontreusement (69e). Alors que le nul semblait se profiler, les Portugais ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu grâce à deux hommes qui venaient d'entrer: un centre de Pedro Neto, cafouillé par la défense, permettait à Conceiçao de libérer son équipe.

Pepe dans l'histoire

Cette soirée s'est donc bien terminée pour le Portugal, ainsi que pour son défenseur Pepe. Il est devenu à 41 ans et 113 jours le joueur le plus âgé à disputer un match de l'Euro. Cela n'a pas été son plus pénible, vu la timidité des Tchèques en phase offensive.

Le précédent record était détenu par le gardien de but hongrois Gabor Kiraly, qui avait 40 ans et 86 jours quand il a joué face à la Belgique lors de l'Euro 2016.

