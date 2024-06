La Turquie qualifiée, la Tchéquie éliminée

La Turquie affrontera l'Autriche en 8es de finale de l'Euro 2024, après avoir gagné dans la douleur (2-1) contre une Tchéquie pourtant réduite à 10 au bout de 20 minutes à Hambourg.

Alors que la Turquie devait simplement faire match nul pour conserver sa seconde place, la tension a atteint des sommets, avec dès l'entame beaucoup de duels et d'intensité physique. En 9 minutes, le Tchèque Antonin Barak a pris deux cartons jaunes et a été expulsé (20e) pour ce qui constitue le carton rouge le plus rapide de l'histoire de l'Euro.

C'est au retour des vestiaires que l'équipe cornaquée par l'Italien Vincenzo Montella est passée à la vitesse supérieure. Et le but est venu d'une splendide frappe de l'extérieur du capitaine Hakan Çalhanoglu (51e). Sur cette action où il a d'abord repoussé plusieurs tirs, le gardien tchèque Jindrich Stanek s'est blessé à l'épaule et a dû être remplacé.

Des Tchèques valeureux

Les Turcs ont alors laissé les Tchèques se remettre dans le match et les Rouge et bleu ont réussi à égaliser par Tomas Soucek à l'issue d'un cafouillage dans les six mètres consécutif à un contact discutable avec le gardien (66e).

La Tchéquie semblait alors être l'équipe à évoluer en supériorité numérique tant elle a pris d'assaut la surface de la Turquie, réduite à opérer en contre, mais Cenk Tosun a fini par libérer les siens d'une frappe dans le petit filet en toute fin de match (90e+4). Une partie qui s'est terminée dans la confusion avec un début de bagarre et une pluie de cartons.

afp/btro