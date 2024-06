La Suisse sans Shaqiri face à la Hongrie mais avec Duah et Aebischer

Surprenant Murat Yakin ! Le sélectionneur de l’équipe de Suisse tente l’un des coups de poker dont il a le secret pour affronter la Hongrie à Cologne dans le cadre de l’Euro 2024 (à suivre dès 15h00 sur RTS 2).

Le Bâlois a, en effet, titularisé Michel Aebischer et Kwadwo Duah. Le Fribourgeois devrait évoluer en ligne médiane pour épauler Dan Ndoye sur le flanc gauche. Il restait pourtant sur une entrée guère convaincante samedi dernier contre l’Autriche. Quant au Bernois du Ludogorets Razgrad, il emmènera l’attaque suisse. Murat Yakin l’a préféré à Zeki Amdouni.

Le grand perdant se nomme Xherdan Shaqiri. Le Bâlois se retrouve relégué sur le banc alors que tous les signaux, à commencer par sa présence jeudi en conférence de presse, disaient le contraire. Avec Breel Embolo et Steven Zuber qui n’entraient pas en ligne de compte pour une place dans le onze de départ en raison d’une condition encore trop incertaine, l’absence de Shaqiri interpelle vraiment.

Un choix payant?

Oui, Murat Yakin a pris un drôle de risque dans son choix. On connait son côté joueur. On peut également croire que le Bâlois entend tout se permettre pour ses derniers jours à la tête de la sélection. On ne lui prête pas, en effet, l’intention de renouveler son contrat qui court jusqu’à la fin du tournoi...

La Suisse évoluera dans la composition suivante cet après-midi: Sommer ; Schär, Akanji, Rodriguez ; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye; Duah, Vargas.

