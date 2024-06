"La Suisse m'a épaté. Elle a affiché un état d'esprit remarquable. J'ai vraiment pris mon pied!"

Après avoir été surpris en bien par l'équipe de Suisse le 15 juin contre la Hongrie, comme il nous l'avait confié à l'issue de cette rencontre, l'ancien international helvétique Matias Vitkieviez a carrément été bluffé par la prestation de la troupe de Murat Yakin dimanche soir face à l'Allemagne (1-1). Il revient sur ce grand match et évoque le 8e de finale de samedi prochain (dès 17h30 sur RTS 2).

RTSsport.ch: Matias Vitkieviez, à une poignée de secondes près, on aurait pu parler de match parfait, sur le plan tactique et surtout dans l'état d'esprit...

MATIAS VITKIEVIEZ: Ah oui, c'est clair! Tactiquement, ce qu'a fait la Suisse a été très fort. Ca s'est joué à rien. Quel dommage d'avoir pris ce but ou de ne pas avoir vu le deuxième de Vargas être validé... Mais franchement, quel match des Helvètes! L'état d'esprit a en effet été incroyable. Depuis combien de temps n'avions-nous pas vu cela? La Nati aurait vraiment mérité de gagner par rapport à tout ce qu'elle a donné!

RTSsport.ch: Murat Yakin, si critiqué, n'y est pas innocent...

MATIAS VITKIEVIEZ: Encore une fois, il a vu juste. Pourtant, quand tu vois qu'il retire Shaqiri du onze pour mettre Rieder, tu peux te poser des questions. Mais c'était un très bon plan. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai adoré la toute première intervention de Rieder (ndlr: sur Mittelstädt) après une minute. Ca, c'est un immense signe. Tu entres dans l'adversaire dès le premier duel, tu marques ton territoire, tu lui montres qu'il ne va pas rigoler. En voyant ça, je me suis dit que l'Allemagne n'allait pas passer une soirée sympa (rires).

RTSsport.ch: Même si plusieurs paramètres peuvent entrer en jeu, comment expliquez-vous que la Suisse puisse signer une telle performance face à la Mannschaft après une prestation si fade devant l'Ecosse?

MATIAS VITKIEVIEZ: Malheureusement, tu n'as peut-être pas la même motivation quand tu dois jouer l'Ecosse que lorsque tu dois affronter la grande Allemagne chez elle à l'Euro. Je crois aussi que la rivalité Suisse allemande/Allemagne joue aussi un rôle. Comme pour les Romands face aux Français, tout est décuplé. En plus, quantité d'Helvètes ont joué ou jouent en Bundesliga et connaissent très bien leurs adversaires. La motivation était énorme. On l'a vu dans chaque duel. Chaque Suisse s'est battu pour l'autre. Encore une fois, c'était magnifique à voir. On a la preuve que cette équipe peut jouer à très haut niveau. Mais le vrai problème est effectivement que la Nati arrive souvent à sortir de grandes performances face aux grosses équipes, puis un peu moins contre celles qui lui sont égales ou inférieures.

RTSsport.ch: Donc même si l'Albanie peut théoriquement encore être 2e de sa poule, la possibilité d'affronter l'Italie ou la Croatie samedi est mieux que la Slovénie, le Danemark ou la Serbie comme cela aurait pu être le cas en terminant en tête du groupe A...

MATIAS VITKIEVIEZ: Très certainement. De là à dire que le but encaissé en fin de rencontre était le bienvenu (rires)... Reste que je pense également que si la Suisse devait croiser l'Italie, ce serait bien mieux que l'un des équipes du groupe C, parce que croiser le fer avec les Slovènes, les Danois ou les Serbes aurait eu tout du match-piège. Les gars de Yakin savent mieux se transcender contre un grand nom.

RTSsport.ch: Reste un point noir: la suspension de Widmer pour le 8e de finale de samedi...

MATIAS VITKIEVIEZ: Oui, ça c'est un vrai problème, le seul truc qui a fait tache dans cette fabuleuse soirée. J'espère que Murat Yakin trouvera encore une fois la solution. Mais à mes yeux, ce serait compliqué de titulariser Leonidas Stergiou à sa place. Peut-être qu'il alignera Renato Steffen...

RTSsport.ch: Pour en revenir au match contre l'Allemagne, on a notamment beaucoup aimé Akanji et Freuler. Et vous, quel joueur vous a le plus épaté?

MATIAS VITKIEVIEZ: C'est la performance collective que je voudrais principalement mettre en avant, car tous ont réalisé un match immense. La Suisse m'a épaté. Elle a affiché un état d'esprit remarquable. J'ai vraiment pris mon pied. Mais je dois dire que Dan Ndoye a fait un truc de fou. Il marque son premier but avec la Suisse, dans un Euro, avec Antonio Rüdiger et Jonathan Tah en face. Vous imaginez le truc? C'est trop fort, sérieux (il se marre)! J'ai aussi beaucoup aimé Breel Embolo, qui a su garder les ballons, qui a énormément pesé sur les défenses, choses qu'il sait faire à merveille. C'est vraiment le profil qui nous manquait. Il effectue un travail monstrueux!

RTSsport.ch: Un mot quand même sur cette Allemagne, qui ne nous semble pas non plus si fantastique que cela?

MATIAS VITKIEVIEZ: Pour moi, la Mannschaft reste clairement l'une des favorites de cet Euro. Seulement, elle vient de croiser une Suisse incroyable. Si elle n'a pas su jouer son jeu, tout le mérite en revient d'abord aux Helvètes. Si on n'a pas vu Havertz, si Musiala a été transparent, si Wirtz a été aux abonnés absents, c'est essentiellement à cause de la performance de la troupe de Yakin. Se concentrer sur ce qu'ont ou n'ont pas fait les Allemands permet de mettre encore mieux en lumière la prestation suisse. A cette équipe de reproduire cela désormais, afin qu'elle n'ait plus de limite dans cette compétition.

Arnaud Cerutti

