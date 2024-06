La Suisse doit-elle craindre les séries de tirs au but?

Les matches à élimination directe débutent ce samedi à l'Euro. Il est fort probable qu'au moins une rencontre se terminera par l'épreuve fatidique. Quels gardiens donneront le plus de chance à leur équipe? Quelles équipes devront compter sur un miracle de leurs tireurs?

Les Suisses sont bien placés pour le savoir, le dernier tournoi européen s'est joué en grande partie aux tirs au but. Yann Sommer et ses complices avaient connu les sommets et les abîmes émotionnels qui accompagnent cette épreuve. Une victoire inoubliable contre la France, suivie d'une élimination douloureuse contre l'Espagne. Lors de l'édition 2020, quatre rencontres, dont la finale, s'étaient poursuivies au-delà des prolongations.

Donnarumma, le maître

L'Italie décrochait le titre sur un énième exploit du gardien Gianluigi Donnarumma. Un arrêt qui démontrait qu'au-delà de la chance, ces face-à-face sont aussi une affaire de spécialistes. En la matière, l'Italien est un maître. Il surpasse assez largement les gardiens portugais, belge et même le monument allemand Manuel Neuer. Durant sa carrière, il a remporté près d'un duel sur trois. C'est deux fois plus que Yann Sommer, seulement 14e de ce classement.

Des duels peu favorables aux Suisses

La Suisse serait donc bien inspirée d'éviter l'épreuve finale samedi, d'autant que les statistiques de ses tireurs ne sont pas spécialement réconfortantes. Ensemble, les joueurs de la Nati affichent un taux de réussite de 78%. Près de quatre essais réussis sur cinq, cela peut sembler honorable. Seulement, les autres équipes s'avèrent majoritairement plus efficaces. Les joueurs autrichiens et portugais, par exemple, trouvent le fond des filets neuf fois sur dix.

Comme pour les gardiens, les Suisses ne brillent pas dans cet exercice (13e sur 16).

Xherdan Shaqiri, le héros

S'il fallait tout de même en passer par les fameuses séries, impossible de dire qui dans le camp helvétique s'y frotterait. Reste que certains possèdent une certaine expérience des tirs au but. Seul Xherdan Shaqiri tire son épingle du jeu. Certes, le joker de Murat Yakin n'a pas disputé une quantité astronomique de duels. Son taux de réussite, proche de 95%, demeure impressionnant.

Seul tireur de métier, Ricardo Rodríguez a marqué quatre fois sur cinq depuis le point de penalty, un résultat respectable.

Les "stars" du tir au but

Ces 80% de réussite sont dans la norme des tireurs réguliers, ceux qui ont tiré au moins 15 tirs au but dans leur carrière. Ils sont loin, toutefois, des succès des spécialistes accomplis: l'Anglais Ivan Toney, l'Autrichien Marco Grüll et l'Allemand Niclas Füllkrug ont affronté le gardien une trentaine de fois, avec seulement deux échecs. Des statistiques qui, probablement, ne doivent pas grand chose à la chance.

Tybalt Félix