"La sensation est magnifique", confie Dan Ndoye

Après le 8e de finale gagné 2-0 contre l'Italie, les joueurs suisses étaient forcément satisfaits de leur prestation et heureux de retrouver les quarts de finale. Tous ont mis en avant l'importance de jouer en équipe.

Dan Ndoye: "La sensation est magnifique. On a fait le match qu’il fallait. Toute l’équipe a bossé pour cueillir cette victoire. C’est magique! On mérite d’être là. La cohésion et l’atmosphère dans cette équipe sont incroyables."

Murat Yakin: "Nous avons fait un super début de match, avec le pressing et la possession du ballon. L’équipe a signé une très grosse performance, une performance intelligente. Nous avons dominé en étant très bien organisés. Oui, je suis fier de mon équipe, fier de ce que les gars ont fait devant une grosse équipe, championne d’Europe."

Remo Freuler: "Le record de passes avant mon but (ndlr: 31 avant l’ouverture de la marque, un record à l’Euro depuis 1980)? Cela montre que nous sommes une équipe très compacte et bien organisée. Nous avons fait une vraie grosse performance. Marquer pour la Suisse dans un tel match, avec ma famille dans les tribunes, procure beaucoup d’émotions."

Breel Embolo: "On a signé une super 1re mi-temps, avec et sans le ballon. Nous avons trouvé les espaces que nous voulions. Je suis fier d’avoir aidé l’équipe, même si je suis déçu de ne pas avoir converti mon occasion. Le 2-0 est magnifique. Ce succès est mérité."

