La France en demies grâce à une séance de tirs au but parfaite

La France est en demi-finales de l'Euro. A Hambourg, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 5-3 aux tirs au but face au Portugal, après 120 minutes sans but, et affronteront l'Espagne pour une place en finale.

Les Français ont pris leur revanche sur le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui a peut-être vécu son dernier match dans un grand tournoi international. Contrairement à la finale de l'Euro 2016, remportée 1-0 après prolongation par les Lusitaniens, les Bleus ont cette fois tenu bon. Sans Kylian Mbappé, diminué par un ballon reçu près de son nez cassé et sorti à la mi-temps des prolongations, les Français ont tout de même réussi tous leurs penalties pour remporter leur première séance de tirs au but dans un tournoi majeur depuis... 1998. C'est Théo Hernandez qui a envoyé les Bleus en demi-finale, tandis que Joao Félix fut le seul Portugais à rater son essai d'un tir sur le poteau Grosse déception pour Cristiano Ronaldo et le Portugal après cette élimination aux tirs au but. [KEYSTONE - HASSAN AMMAR] Solidité hors pair Auparavant, les deux formations n'avaient de loin pas livré un match très emballant. Seules dix minutes ont été un peu folles après l'heure de jeu, lors desquelles Bruno Fernandes (61e) et Vitinha (63e), puis Randal Kolo Muani (66e) et Eduardo Camavinga (69e), ont manqué chacun leur tour une immense opportunité. Fidèle à elle-même, l'équipe de France s'est montrée diablement solide et n'a toujours pas encaissé le moindre but dans le jeu depuis le début du tournoi. Ce pragmatisme, qui porte bien la marque de Didier Deschamps, est contrebalancé par un manque d'efficacité toujours aussi criant, puisque les Bleus n'ont pas non plus marqué dans le jeu en cinq rencontres. A l'instar de Pepe devant Thuram, les défenses ont pris le pas sur les attaques durant cette rencontre. [KEYSTONE - HASSAN AMMAR] ats/btro