La Belgique en quête de buts et de la 1re place

La Belgique de l'attaquant Romelu Lukaku est en quête d'efficacité face à l'Ukraine mercredi (à suivre dès 18h00 sur RTS 2). Elle veut décrocher sa qualification et la 1re place du groupe E où les 4 équipes - avec la Roumanie et la Slovaquie - sont à égalité avec trois points.

C'est la première fois dans l'histoire du tournoi que chaque équipe d'un même groupe a le même nombre de points avant la dernière journée et peut donc encore se qualifier de différentes manières: en finissant 1er, 2e, ou en espérant finir parmi les 4 meilleurs 3es.

Pour la Belgique de Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku, parmi les seuls rescapés de la génération dorée des Diables Rouges, pas d'autre objectif que la 1re place. Cela leur permettrait d'éviter de croiser la France ou les Pays-Bas dès les 8es de finale et passera donc, après une défaite inaugurale contre la Slovaquie (1-0) et un joli rebond face à la Roumanie (2-0), par un succès sur l'Ukraine.

Potentiel énorme

Le sélectionneur Domenico Tedesco est persuadé que son équipe "au potentiel énorme" malgré le départ à la retraite d'Eden Hazard, peut aller loin si elle se qualifie pour la phase à élimination directe. La réussite de ses hommes dépendra probablement de leur capacité à convertir leurs occasions, l'immuable Romelu Lukaku s'étant déjà vu refuser 3 buts en Allemagne à la suite d'interventions de la VAR.

En face, les Ukrainiens se sont remis d'une première défaite cinglante (3-0) face à la Roumanie, en renversant brillamment ensuite la Slovaquie (2-1). Depuis que le tournoi est passé à 24 équipes, aucune nation avec 4 points n'a jamais échoué à se qualifier pour les 8es de finale. L'Ukraine sera éliminée à la différence de buts si les deux matches du Groupe E de mercredi se terminent par des nuls.

La Slovaquie et la Roumanie s'affrontent au même moment à Francfort, sachant qu'un point chacun suffirait à envoyer les deux pays au tour suivant. Les nations qui sortiront du groupe E affronteront celles du groupe D de la France et des Pays-Bas.

agences/pza