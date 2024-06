L'Italie se cherche un buteur, la Croatie un second souffle

L'Italie, surclassée par l'Espagne, et la Croatie, vieillissante, s'affrontent lundi à Leipzig (en direct dès 20h35 sur RTS2) dans un match couperet pour la qualification en 8es de finale de l'Euro. Ce choc pourrait laisser sur le carreau le tenant du titre ou la brillante génération Modric.

Après sa difficile victoire contre l'Albanie lors de son premier match (2-1), l'Italie n'a pas du tout rassuré contre l'Espagne, contre qui elle a reçu une leçon et n'a pas existé (1-0), sauf Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien, élu meilleur joueur lors du dernier championnat d'Europe, reste sur les mêmes bases qu'il y a trois ans.

Mais le titre remporté à l'été 2021, contre toute attente, semble désormais compliqué à conserver pour les Italiens, qui devront faire sans le défenseur de l'Inter Milan Federico Dimarco, touché au mollet droit. Sauf si ce match contre la Croatie, encore plus inquiétante, réveille et relance la Nazionale avant les 8es de finale, qu'elle peut rejoindre si elle fait au moins un match nul.

Pour cette rencontre, le sélectionneur italien Luciano Spalletti a déjà annoncé son intention de faire trois changements par rapport à l'équipe qui a été dominée par les Espagnols, avec notamment en pointe Mateo Retegui à la place de Gianluca Scamacca, buteur resté muet lors des deux premiers matches.

La Croatie en bout de course ?

Emmenés par leur vétéran et capitaine de 38 ans Luka Modric, qui ne semble plus si inusable, les Croates ont encore plus déçu sur les deux premiers matches: vieillissants, lents et sans grande inspiration. Même le milieu à trois de l'équipe à damiers rouge et blanc, avec Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic aux côtés de Modric, habituellement l'arme maîtresse des Croates, n'a pas flamboyé.

Également inexistants contre l'Espagne (3-0), les joueurs de Zlatko Dalic ont concédé le match nul contre les Albanais (2-2), barragistes et adversaires théoriquement les plus faibles du relevé groupe B. Avec un seul point au compteur, les Croates, vice-champions du monde 2018 et troisièmes du Mondial 2022, doivent donc s'imposer contre l'Italie pour espérer voir les huitièmes.

Dans l'autre match du groupe, les Albanais devront eux aussi battre une Espagne déjà assurée de la première place pour franchir un tour. Mais la Roja voudra certainement poursuivre son sans-faute pour aborder en pleine confiance son 8e de finale.

