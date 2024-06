"L'Italie ne maîtrise pas vraiment son sujet", prévient Bixente Lizarazu

Champion du monde en 1998 et vainqueur de l'Euro 2000 contre... l'Italie dans une finale incroyable, l'ancien défenseur Bixente Lizarazu n'a pas encore été convaincu par la Squadra Azzurra, que la Suisse affrontera samedi en 8es de finale de l'Euro 2024 (dès 17h30 sur RTS 2).

"A mes yeux, l'Italie ne maîtrise pas vraiment son sujet, lance d'emblée l'ancien défenseur, passé notamment par les Girondins de Bordeaux et le Bayern Munich. Elle a notamment beaucoup souffert contre la Croatie."

Désormais consultant pour TF1, Lizarazu n'a pas été séduit par ce qu'ont présenté les champions d'Europe. "Cette équipe se cherche encore, reprend-il. Elle cherche son football, elle cherche son collectif. Bref, elle n'est pas complètement rassurée. Je la trouve fragile. Ce n'est pas une Italie très confiante. Mais bien sûr qu'elle peut encore monter en puissance!"

Ce n'est pas une Italie très confiante. Mais bien sûr qu'elle peut encore monter en puissance... Bixente Lizarazu, champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000

Le champion du monde 1998 et vainqueur de l'Euro 2000 ne sait pas si l'Italie peut être considérée comme réellement favorite, samedi face à la Suisse. "Elle s'est qualifiée dans la douleur, dans un groupe extrêmement relevé, où l'équipe réellement dominante a été l'Espagne, observe-t-il. Son potentiel demeure limité, à mon sens. L'Italie a des réglages à faire, mais comme beaucoup d'équipes finalement, dont l'Angleterre."

Au niveau des joueurs, aucun n'a fait lever Lizarazu de son siège. "J'adore Federico Chiesa, mais il ne me paraît pas encore en grande forme. Pourtant, sa vitesse et ses dribbles peuvent lui permettre de faire de grosses différences. Barella et Jorginho équilibrent également bien l'équipe..." Aux Helvètes de désarticuler l'ensemble...

adaptation web ace