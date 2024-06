L'Espagne surclasse la Croatie

L'attaquant espagnol Lamine Yamal, âgé de 16 ans et 11 mois, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match de l'Euro. Yamal, qui joue au FC Barcelone, a été titularisé face à la Croatie. Avant Yamal, le plus jeune joueur à disputer un match lors d'un Euro était le Polonais Kacper Kozlowski, qui avait 17 ans et 246 jours quand il avait affronté... l'Espagne en 2021.