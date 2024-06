L'Espagne éteint l'Italie et se qualifie pour les huitièmes

L'Espagne a remporté le premier choc de l'Euro 2024 face à l'Italie (1-0). Une deuxième victoire de rang qui lui assure la qualification pour les huitièmes de finale ainsi que la première place du groupe B.

Ce huitième affrontement - record de l'histoire de l'Euro - entre les deux sélections a tourné à l'avantage d'une Roja qui s'affirme comme l'une des nations favorites de cet Euro 2024. Il suffit de jeter un oeil aux statistiques pour se donner une idée de la domination des hommes de Luis de la Fuente: ils ont tenté 20 tirs, contre seulement 4 pour l'Italie.

Un homme a longtemps illustré la résistance italienne en première période: Gianluigi Donnarumma. Le gardien et capitaine de la Squadra Azzurra a fait honneur à son statut de dernier rempart en détournant d'abord une tête de Pedri (2e), une tentative à bout portant d'Alvaro Morata (24e) et un coup de canon de Fabian Ruiz (25e).

L'Italie contre la Suisse en huitièmes?

L'Espagne a toutefois eu besoin d'un coup de pouce du destin pour prendre les devants. C'est en effet l'ancien Bâlois Riccardo Calafiori qui a dévié dans ses propres filets un bon centre de Nico Williams (55e) sur le seul but de la rencontre. Homme du match, l'ailier de l'Athletic Bilbao a tourmenté jusqu'au bout Giovanni Di Lorenzo sur son côté gauche.

Ce résultat rend un peu plus probable un éventuel huitième de finale Suisse - Italie. Un match nul contre la Croatie lundi devrait en effet suffire à la Nazionale pour terminer deuxième de ce groupe B. Avec deux victoires et aucun but encaissé en 180 minutes, l'Espagne est quant à elle assurée de finir en tête et pourra affronter l'Albanie l'esprit léger.

ats/btro