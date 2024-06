L'Autriche s'offre les Pays-Bas et finit en tête

Le classement final du groupe D de l'Euro 2024 a accouché d'une surprise. L'Autriche a crée la sensation en terminant 1re après avoir battu les Pays-Bas (3-2) au terme d'un match à rebondissements.

Avec 6 points, la sélection dirigée par Ralf Rangnick devance d'une unité la France, incapable de battre la Pologne (1-1) et les Pays-Bas, qui restent à 4 points. L'incertitude a été totale lors de cette 3e journée, les trois pays occupant successivement la 1re place au gré de l'évolution des scores.



A Berlin, l'Autriche a livré un grand match pour prendre la mesure de Néerlandais une fois encore décevants. Elle a mené à trois reprises après un but contre son camp de Donyell Malen (6e) et des réussites de Romano Schmid (59e) et Marcel Sabitzer (80e).

Des Néerlandais à réaction

Les Oranje, dépassés en 1re mi-temps, ont un peu réagi ensuite et égalisé deux fois, d'abord par Cody Gakpo (47e) puis par Memphis Depay (75e). Mais ils ne sont pas parvenus à revenir après le but de Sabitzer.

Ce résultat n'a néanmoins aucune conséquence pour les Pays-Bas, déjà assurés avant ce match de finir au pire parmi les 4 meilleurs 3es et donc de se qualifier pour les 8es de finale.

