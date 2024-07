L'Anglais Bellingham visé par une enquête disciplinaire

L'UEFA a annoncé l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre Jude Bellingham, buteur dimanche contre la Slovaquie (2-1 ap) en 8es de finale de l'Euro. Ceci pour une célébration jugée douteuse. L'Angleterre jouera son quart de finale samedi à 18h00 contre la Suisse.

L'organe de gouvernance du football européen, organisatrice du championnat d'Europe en Allemagne, a annoncé une "enquête disciplinaire" sous l'égide d'un "inspecteur d'éthique et de discipline" à propos d'un possible comportement inapproprié de Bellingham. Le communiqué de l'UEFA n'apporte aucune précision sur la nature des faits reprochés.

Bellingham a maintenu l'Angleterre en vie à l'Euro en égalisant à la cinquième minute du temps additionnel d'un superbe retourné acrobatique.

Ce geste n'était rien d'autre qu'une "blague privée envers des amis proches qui étaient au match Jude Bellingham

Il a célébré son but les bras écartés, comme à son habitude. Mais avant la reprise du jeu, il a porté ses mains à hauteur de son entrejambe au moment où il passait devant le banc slovaque, ce qui a été interprété comme un possible geste obscène et une provocation.

Le phénomène du Real Madrid, âgé de 21 ans, s'est fendu d'un message sur la plateforme X (ex-Twitter) pour démentir toute mauvaise intention. Ce geste n'était rien d'autre qu'une "blague privée envers des amis proches qui étaient au match", a-t-il assuré, ajoutant n'avoir "rien d'autre que du respect" pour la Slovaquie. L'UEFA a indiqué que la décision le concernant serait communiquée "en temps voulu".

L'Angleterre jouera son quart de finale samedi (18h) contre la Suisse. Le défenseur central Marc Guéhi sera suspendu pour la rencontre à Düsseldorf après avoir reçu deux cartons jaunes à l'Euro.