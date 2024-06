"L'Allemagne m'a impressionné, mais je me demande si l'Italie ne peut pas nous refaire un coup..."

Ancien défenseur de Servette, Neuchâtel Xamax et Lugano, Eddy Barea a observé de près le début de l'Euro 2024. Désormais consultant pour RTS sport, le Genevois livre ses premières impressions, sans cacher avoir été positivement étonné par l'équipe de Suisse, qui affronte l'Ecosse ce soir (dès 20h30 sur RTS2).

RTSsport.ch: Eddy Barea, la première série de matches de poules de cet Euro 2024 s'est terminée. Quel fait en retenez-vous principalement?

EDDY BAREA: J'ai eu la confirmation que l'Allemagne est déjà bien présente dans "son" tournoi, qu'elle ne rigole pas. Beaucoup en ont fait leur favorite et ce n'est pas usurpé. D'entrée, elle a démontré ne pas être là pour faire de la figuration, mais pour aller au bout. Sa performance en ouverture contre l'Ecosse a été bluffante.

RTSsport.ch: Mais était-ce une Allemagne très forte ou plutôt une Ecosse très faible?

EDDY BAREA: Un peu des deux, à mon sens. Mais on ne peut pas occulter le fait que l'Allemagne était disciplinée, en maîtrise totale. Si on compare avec d'autres grandes nations, comme l'Italie, l'Angleterre ou même la France, elle n'a jamais été inquiétée, n'a pas laissé le moindre espace ni espoir à son adversaire. Oui, la Mannschaft m'a fait une grosse impression. Elle dégage qui plus est une certaine joie de vivre. C'est très intéressant. Pour le reste, il y a aussi eu de petites surprises, dont la Suisse.

RTSsport.ch: A ce point?

EDDY BAREA: Oui, car au vu de l'année écoulée et de ses matches de préparation par très "foufous", je ne l'attendais pas aussi entreprenante, aussi bien organisée, aussi confiante. Elle a très bien quadrillé le terrain devant les Hongrois. Alors oui, elle a connu un petit coup de mou après l'heure de jeu, mais elle a tenu. C'est prometteur.

RTSsport.ch: Que dire des choix de Murat Yakin?

EDDY BAREA: Murat a encore sorti un truc de derrière les fagots et désormais beaucoup de gens se demandent si ça a été un coup de génie, mais je ne pense pas que cela en a été un! Je peine en effet à imaginer que même dans ses plus beaux rêves, il aurait pu penser que l'un des deux paris marquerait un but et livrerait un assist, alors que l'autre ferait aussi trembler les filets. Mais voilà, ça a fonctionné et c'est tant mieux.

RTSsport.ch: Place à l'Ecosse, ce mercredi soir. A sa place, lanceriez-vous la même équipe que samedi face aux Hongrois?

EDDY BAREA: Non. Je ferais des changements, en titularisant Zeki Amdouni notamment. Je ne mettrais pas Breel Embolo d'entrée, car ce serait rude de l'aligner au coup d'envoi dans un match pareil, avec des Ecossais qui vont venir à fond, en jouant très physique. Je ne titulariserais pas non plus Xherdan Shaqiri, mais je lui donnerais assurément du temps de jeu, car tu ne peux pas l'aligner seulement quelques minutes sur trois matches de poule alors qu'il pourrait être un vrai joker de luxe plus tard. Lui a besoin de compétition. Ce soir, il va falloir aligner des mecs à 100% physiquement, qui soient capables de répondre au défi athlétique proposé par l'adversaire. Ce d'autant plus qu'il vaudrait mieux avoir son billet pour les 8es de finale en poche avant de devoir affronter l'Allemagne.

RTSsport.ch: Vous avez parlé précédemment de l'Allemagne, mais l'Angleterre est souvent donnée favorite également. Qu'avez-vous pensé de sa victoire 1-0 contre la Serbie?

EDDY BAREA: Les Anglais, qui pourtant disposent de beaucoup d'atouts y compris sur le banc, ne m'ont pas vraiment convaincu. Ils semblaient perdus, comme s'ils ne s'étaient pas attendus à un match aussi viril face aux Serbes. Lorsqu'elle se retrouve bousculée, dans ses petits souliers, l'Angleterre redevient presque une sélection ordinaire.

RTSsport.ch: La France a aussi eu droit à une costaude opposition...

EDDY BAREA: Oui, et cela n'a guère été facile pour elle non plus. Elle s'est trouvée gênée aux entournures et n'a pas livré un match de très haut niveau. Mais cela lui a suffi pour gagner! Après, même s'ils mettent beaucoup d'intensité et ont la plus belle équipe sur le papier, les Bleus vont devoir en faire plus. On voit par exemple que Dembele peut être à côté de la plaque, que Mbappé a livré un match assez pauvre, que Griezmann colmate les trous et se sacrifie mais ne peut pas tout faire et que, même s'il est brillant, Kante endosse d'abord un costume de pompier. Je me demande ce qui se passera ou se passerait pour la France dans les gros matches si ses solistes ne sont pas au rendez-vous...

RTSsport.ch: Nombreux sont ceux qui ont applaudi le 3-0 de l'Espagne contre la Croatie, mais ce score n'est-il pas un trompe-l'oeil?

EDDY BAREA: Totalement! Il n'y avait pas un tel écart entre les deux équipes. Malgré tout, je considère que la Roja a les moyens d'être une bonne surprise, peut-être jusqu'au dernier carré. Bien qu'elle possède sans doute ce qui se fait de mieux à mi-terrain dans cet Euro, ce serait étonnant à mes yeux de la voir là, car au vu des derniers mois qu'elle a passés, je ne l'attends à la base pas spécialement aussi loin. Sa défense centrale et son gardien me semblent légers. En pointe, elle ne repose que sur un Alvaro Morata qui arrive dans le dernier chapitre de sa carrière et que je vois mal se muer en leader. Or, il en faut des leaders dans une telle compétition.

RTSsport.ch: L'Espagne-Italie de jeudi nous donnera une idée plus précise...

EDDY BAREA: Ce sera un match-étalon. Mais je hume un parfum de déjà-vu avec cette équipe d'Italie, que je crois tout à fait capable de nous refaire le coup d'il y a trois ans; elle n'a pas forcément de grands noms, pas de joueurs attendus ni sous pression, mais un gardien en mesure de faire une nouvelle grande compétition, peut-être aussi un gars capable de jouer le feu pendant 4 semaines, comme Paolo Rossi ou Toto Schillaci à l'époque. Et puis, il y a Jorginho comme passeur de témoin entre la génération Euro 2020 et celle-ci. J'ai le sentiment que l'histoire de cet été peut être le prolongement de celle écrite à Wembley il y a trois ans. Surtout que tous les projecteurs sont actuellement braqués ailleurs que sur les Italiens.

Arnaud Cerutti