L'Allemagne gifle l'Ecosse en ouverture

Le match d'ouverture de l'Euro 2024 entre l'Allemagne et l'Ecosse a souri au pays organisateur du tournoi. A Munich, les Allemands ont largement dominé les débats pour s'imposer 5-1. Les hommes de Julian Nagelsmann prennent donc un départ idéal dans un groupe A qui mettra demain aux prises la Suisse et l'Hongrie s'affronter (à suivre dès 15h sur RTS 2).

La démonstration technique, physique et tactique de l'Allemagne, face à une équipe écossaise qui a joué pendant toute la seconde période en infériorité numérique en raison d'une très vilaine faute de Ryan Porteous (45e), devra être confirmée dans 5 jours à Stuttgart contre la Hongrie, pour se placer en position idéale en vue de la première place du groupe, avant d'affronter la Suisse à Francfort le 23 juin.



A voir l'intensité mise par les Allemands dès les premières secondes de la rencontre sur la défense écossaise, le plan du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann était bien clair: éteindre le plus rapidement la très bruyante Tartan Army écossaise. Et ça s'est déroulé sans accroc.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Dès la 10e, à l'entrée de la surface de réparation, Florian Wirtz a trompé Angus Gunn d'une frappe limpide que le portier des "Bravehearts" n'a pu que dévier sur son poteau. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen est ainsi devenu, à 21 ans, le plus jeune buteur de la Mannschaft à un championnat d'Europe. Dépassée par la vitesse du jeu allemand, la défense écossaise a une nouvelle fois cédé à la 19e, sur une superbe combinaison entre Ilkay Gündogan, qui a trouvé dans la profondeur Kai Havertz. L'attaquant d'Arsenal a servi en retrait Jamal Musiala qui s'est ouvert le but sur un crochet avant de décocher une frappe en puissance sous la barre transversale.



Le 3-0 est tombé via Havertz, qui a transformé le penalty après la vilaine faute de Porteous sur Ilkay Gundogan dans la surface. Et Emre Can y est allé de son but dans le temps additionnel pour parachever le succès allemand. Seul petit regret pour la défense allemande: pour la 12e fois consécutive en grand tournoi, elle n'est pas parvenue à finir une rencontre sans encaisser de but, puisque Antonio Rüdiger a trompé de la tête son propre gardien Manuel Neuer à la 87e.

afp/pza