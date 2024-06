Granit Xhaka: "On peut être très fiers de nous!"

Après la très belle performance de l'équipe de Suisse face à la Hongrie (3-1), les sourires étaient de mise sur les visages helvétiques.

GRANIT XHAKA: "Commencer un tournoi de cette manière est très important. On peut être très fiers de nous. Une grande équipe doit avoir un gros banc. La concurrence a du bon. On l'a vu aujourd'hui avec l'apport de Kwadwo Duah et de Michel Aebischer. L'entraîneur a fait les bons choix pour son onze de départ. Les joueurs sortis du banc ont également tenu un rôle important dans cette victoire. Nous avons fait un premier pas. Il faut maintenant bien récupérer avant le match contre l'Ecosse mercredi.

J'ai vécu l'automne dernier mes moments les plus pénibles en sélection, affirme-t-il. Tout est allé de travers. Nous étions trop dans le confort. Mais cette année, j'ai le sentiment de jouer dans une autre équipe. A l'entraînement et en match. Et aujourd'hui, la récompense était bien là."

MICHEL AEBISCHER: "L’équipe a fait un super match. Sur mon but, j’ai cru que Remo Freuler allait me faire une passe pour que je frappe en une seule touche, mais le ballon était un peu fort. J’ai entendu ensuite Ricardo Rodriguez partir dans mon dos, mais je me suis dit que j’allais tirer et ça a marché. L’ambiance était magnifique. On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait autant de Suisses. Leur soutien nous donne de l’énergie. Je suis content de marquer mon premier but international dans un match pareil. Mais l’identité du buteur n’est pas importante."

KWADWO DUAH: "Je nage encore en plein rêve. Deuxième sélection, premier but! Il me faudra quelques jours pour réaliser. Je dédie ce but à tous ceux qui ont cru en moi, à Murat Yakin en particulier. Ce n'est pas vraiment évident de sélectionner un joueur qui évolue dans le championnat de Bulgarie. Je m'étais préparé à cette titularisation. Jeudi, Giorgio Contini m'avait dit que j'avais de bonnes chances de jouer."

MURAT YAKIN: "Je ne suis pas un joueur de poker. Je préfère les échecs. Au poker, on ne voit pas le jeu de l’adversaire. Duah a gagné sa place durant la préparation. Il est un joueur de surface, rapide aussi. Avec les doutes autour de la condition de Breel Embolo, il avait vraiment une carte à jouer. Quant à Aebischer, je l’ai aligné pour bénéficier d’une supériorité numérique dans l’axe. Je n’oublie pas qu’il sort d’une très grande saison à Bologne."

