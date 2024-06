Granit Xhaka: "On peut être fier!"

Après la rencontre, les sentiments étaient partagés du côté des joueurs et de l'entraineur de l'équipe de Suisse. Entre déception, satisfaction et fierté, ils se sont livrés.

Granit Xhaka: "Quand on voit comment les Allemands ont exulté après le 1-1, on peut être fier de nous. Nous avons fait un super match. Nous avons été solides défensivement et nous avons essayé de créer quelque chose devant. Mais cela fait mal d'avoir concédé le 1-1 dans les derniers instants."

Yann Sommer: "C'est rageant que nous ayons encore encaissé un but dans les dernières minutes, que nous n'ayons pas défendu parfaitement une dernière fois. Mais j'ai pris du plaisir à regarder l'équipe. Nous avons été courageux. Il était important que nous prouvions que nous étions capables de fournir une prestation solide face à un très bon adversaire. C'est avec cet esprit que nous devons nous rendre en 8es de finale."

Dan Ndoye: "Je suis content de marquer mon 1er but avec la Suisse contre une grande équipe dans un grand tournoi. Il y a la frustration de prendre ce but, mais je suis fier de notre match."

Murat Yakin: "On ne peut pas être déçus. Bien sûr, nous voulions gagner. Ce qui est important, c'est que nous sommes invaincus. Nous pouvons être fiers de notre performance. Nous vivons pour des moments comme celui-ci. Aujourd'hui, c'était une excellente performance d'équipe."

