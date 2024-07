France-Portugal: une revanche et un gros choc pour les Bleus

Huit ans après la finale perdue à domicile, l'équipe de France retrouve le Portugal de Cristiano Ronaldo en quarts de finale de l'Euro. Elle va tenter de frapper enfin un grand coup après un début de tournoi terriblement décevant, vendredi à Hambourg (à suivre dès 21h en direct sur RTS 2).

Un 1er tour sans gloire (1 victoire, 2 nuls), un 8e de finale terne face à la Belgique (1-0): l'entame des Bleus est loin de correspondre à celle d'un prétendant au titre. Ses 4 sorties ont permis d'identifier les failles de la sélection tricolore: un secteur offensif défaillant lié à la méforme des 2 leaders techniques Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Les hommes de Didier Deschamps ont réussi à s'en sortir grâce à leur défense de fer, qui n'a encaissé qu'un but sur penalty, mais avec la Seleçao portugaise le niveau de l'adversité va monter de plusieurs crans.

Les vice-champions du monde français ont intérêt à passer à la vitesse supérieure pour neutraliser une équipe qui ne manque pas d'atouts dans ce domaine avec des joueurs de la trempe de Bernardo Silva, Vitinha et Bruno Fernandes. Tous ces talents sont cornaqués par le vétéran défenseur Pepe (41 ans) et le vieillissant Ronaldo, 39 ans. Pour son probable dernier Euro, la superstar aux 5 Ballons d'Or espère un 2e sacre continental après celui de 2016 contre les Bleus au Stade de France (1-0 ap).

Cristiano Ronaldo (gauche) entend bien marquer contre la solide défense française. [KEYSTONE - ARNE DEDERT]

Duel à distance Mbappé-Ronaldo

Sans ses jambes d'antan, CR7 n'a pas trouvé le chemin des filets en 4 matches et ne constitue plus le même danger que du temps de sa splendeur. Mais ses larmes après son penalty raté en 8e de finale face au gardien slovène Jan Oblak en disent long sur son attachement à son équipe nationale. Elles traduisent aussi les difficultés du Portugal, vainqueur de la Slovénie dans la douleur (0-0 ap, 3-0 tab). A condition que Mbappé, auteur d'un seul but sur penalty, se réveille et rallume la flamme offensive des Bleus, qui n'ont pas encore marqué dans le jeu.

La présence dans le camp adverse de Ronaldo, l'idole de son enfance, va peut-être sublimer l'ancien Parisien. Avant de marcher sur les pas du légendaire Portugais au Real Madrid, Mbappé se sait très attendu pour éviter une sortie par la petite porte de l'Euro. Encore faut-il que son physique suive et qu'il puisse être 100% à l'aise avec le masque protégeant son nez cassé.

agences/bur