En Allemagne, le bon vieil "autogoal" fait la nique aux vrais buteurs

Jusqu'ici, six joueurs ont inscrit un but contre leur camp dans cet Euro 2024. Pas encore un record, mais la marque historique pourrait tomber d'ici au 14 juillet.

On attendait peut-être CR7 en haut de l’affiche, mais c’est CSC qui cocarde en tête du classement des réalisateurs. CSC, comme Contre Son Camp. Jean-Claude Contre Son Camp? Joao Conta Seu Campo? Non, tout simplement CSC, ce vilain qualificatif qui a remplacé le bon vieil "autogoal" et qui ne tombe pas forcément sur des buts glauques. Certains s'avèrent en effet plus spectaculaires que des réussites dites "normales". Et cet Euro 2024 en compte déjà six avant la fin de la troisième ronde. C’est moins que le total final de l’Euro 2020 (11), mais c’est déjà suffisant pour placer CSC comme potentiel roi des buteurs cet été.

Six, c’est donc mieux que Kylian Mbappé, mieux que Romelu Lukaku (même sans les mains), mieux qu’Alvaro Morata, mieux que Harry Kane... Bref, c’est fort. Ensemble, les six buteurs en question – Antonio Rüdiger (Allemagne), Maximilian Wöber (Autriche), Robin Hranac (Tchéquie), Riccardo Calafiori (Italie), Klaus Gjasula (Albanie) et Samet Akaydin (Turquie) – font la nique aux artificiers "traditionnels".

Du gauche, du droit ou de la tête, retour sur "CSC"... pour l'instant meilleur buteur du tournoi / Football / 1 min. / dimanche à 20:00

De la tête, l'Allemand et l'Autrichien ont par ailleurs signé des réussites que ne renierait pas un Adrian Knup d’antan. Trois des quatre autres auteurs de CSC ont en revanche été assistés par la malchance (tiens, et si on tenait ici la reine des assists?), se voyant surpris par un mauvais rebond. Pour Akaydin, c’est une autre limonade. Face au Portugal, le Turc est entré dans le Bêtisier de l’Euro pour une passe en retrait totalement grotesque à son gardien, qui a même failli échapper à la réalisation tant cette action est sortie de nulle part.

Si la tendance à aligner les CSC reste quelque peu énigmatique, elle pourrait s'expliquer par des défenses très regroupées, par le nombre de frappes lointaines, ainsi que par la multiplication de ballons qui traînent dans les 6 derniers mètres. Mais, comme on l'a vu en Allemagne, les "autogoals" peuvent surgir de nulle part.

Et, alors que Fabian Schär n’a pas été enregistré comme auteur d’un autogoal contre l’Ecosse puisque la frappe de Scott McTominay qu’il a déviée dans la cage de Yann Sommer était cadrée, on peut déjà se demander qui sera le prochain buteur contre son camp. Faites vos jeux!

Arnaud Cerutti