Dans le rétro: un match pour l’éternité

Chaque jour durant l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Le 28 juin 2021, l'équipe de Suisse écrivait sa plus belle page de la décennie écoulée en sortant la France, alors championne du monde en titre.

C'est un match pour l'éternité, de ceux dont on parlera encore à nos petits-enfants. Pour son scénario, sa symbolique et les espoirs qu'il a subitement charriés. Le France-Suisse de l'Euro 2020, match que Hitchcock n'aurait même pas été capable d'imaginer a emmené les Helvètes au septième ciel. Alors que ce n'était qu'un 8e de finale d’Euro... Mais pour avoir fait tomber les champions du monde en titre aux tirs au but, après avoir été menés 3-1 à 10 minutes du terme du temps réglementaire, la bande de Vladimir Petkovic a mérité des louanges. Tout comme Yann Sommer, impeccable, Haris Seferovic, double buteur, ou Mario Gavranovic, auteur d’un 3-3 resté dans toutes les mémoires. Les images valent mieux que les mots…

RTSsport