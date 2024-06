Dans le rétro: un éclair de Shaqiri, mais une nouvelle élimination

Chaque jour avant les huitièmes de finale de l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Nous revenons ici sur l'édition 2016 et l'aventure de la sélection helvétique en France.

Pour sa quatrième participation à un championnat d'Europe, la Suisse de Vladimir Petkovic peut nourrir certaines ambitions. Elle franchit sans défaite une phase de poules marquée par le duel remporté face à l'Abanie (1-0), celui des frères Granit et Taulant Xhaka qui se retrouvent face à face, la délicatesse des maillots helvétiques qui se déchirent au moindre tirage face aux Bleus (0-0) et par le nul 1-1 face à la Roumanie. La Suisse se qualifie ainsi pour la première fois de son histoire pour la phase à élimination directe d'un Euro.

Dans un morne huitième de finale contre la Pologne, la Suisse peine tant et plus, mais un éclair de Xherdan Shaqiri allume la flamme de l'espoir. "XS" arrache l'égalisation d'un sensationnel ciseau à la 82e. Le chaudron de Saint-Etienne bouillonne d'une tension insoutenable jusqu'à la fatidique séance de penalties. A l'exception de Granit Xhaka, tous les tireurs marquent. La Suisse est éliminée. Encore. Comme elle l'avait été en huitièmes de finale des Coupes du monde 2006, par l'Ukraine aux penalties, et 2014, par l'Argentine en prolongation. Cruel.

