Dans le rétro: un conte de fées portugais

Chaque jour durant l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. On revient aujourd'hui sur le sacre aussi inattendu qu'historique du Portugal lors de l'édition 2016, en France, devant les Bleus.

Ils n'étaient pas nombreux ceux qui auraient parié sur un sacre européen du Portugal à la veille de cet Euro disputé en France, le premier avec 24 équipes. Ils étaient encore moins nombreux après la phase de poules bouclées sur 3 matches nuls pour Cristiano Ronaldo et les siens. Mais le miracle s'est produit. Tombeurs de la Croatie en prolongation et de la Pologne aux tirs au but, ceux-ci ont en effet enchaîné en matant l'étonnant Pays de Galles en demie avant de surprendre les Bleus, chez eux, à la 109e minute d'une finale haletante, qui a vu CR7 sortir après seulement 25 minutes à la suite d'un choc avec Dimitri Payet. C'est Eder, joueur sous-utilisé à... Lille et surprise de la sélection de Fernando Santos, qui a crucifié la France d'une frappe de 25 mètres.

RTSsport