Dans le rétro: Marco van Basten et les Néerlandais volants

Chaque jour durant l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Retour ce vendredi sur l'édition 1988, que les Pays-Bas ont marquée de leur empreinte grâce à un football de très haut niveau.

Le 25 juin 1988, le football offensif des Pays-Bas se voit enfin récompensé au bout d’une grande compétition. Parfaitement orchestrés par Rinus Michels et organisés autour de Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Jan Wouters et surtout Marco van Basten, irrésistible buteur, les Bataves matent l'URSS 2-0 en finale, grâce notamment à une volée magistrale du dernier nommé, meilleur réalisateur de la compétition. Déjà auteur d’un triplé en poule contre l’Angleterre (3-1) et du but vainqueur face à la RFA (2-1) en demi-finale, van Basten dépose la cerise sur le gâteau néerlandais et installe une certaine idée du football total sur le Toit de l’Europe.

RTSsport