Dans le rétro: les Bleus dans les cieux

Chaque jour durant l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Nous revenons ici sur l'édition 2000, celle du second triomphe européen de l'équipe de France après 1984.

Auréolée de son triomphe en Coupe du monde deux ans plus tôt, la France de Zinédine Zidane se présente dans le costume de la favorite au tournoi co-organisé par la Belgique et les Pays-Bas. Après deux succès face au Danemark (3-0) et à la Tchéquie (2-1), la sélection de Roger Lemerre se heurte aux Néerlandais emmenés par Patrick Kluivert. Cette défaite 3-2 amorce une suite de tournoi où les tricolores vont faire preuve d'un immense caractère. Ils se défont difficilement de l'Espagne 2-1 grâce à Djorkaeff en quarts, passent l'épaule in extremis face au Portugal sur un penalty obtenu en toute fin de la prolongation (2-1). Il arrachent l'égalisation 1-1 au bout des arrêts de jeu en finale face à l'Italie avant de triompher grâce à l'inoubliable but en or de David Trezeguet à la 103e minute. Une finale folle à l'image de cet Euro, l'un des plus spectaculaires de l'histoire, à la dramaturgie magnifiée par des scénarios renversants et des acteurs éblouissants.

RTSsport