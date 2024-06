Dans le rétro: la surprise italienne

Chaque jour durant l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Nous revenons ici sur l'édition 2020, disputée en 2021, et marquée par l'incroyable épopée de la Squadra Azzurra.

Absente de la Coupe du monde 2018, l'Italie retrouve la scène internationale à l’Euro 2020, disputé en 2021 (Covid oblige). Avec sa défense de fer (Bonucci-Chiellini), la Squadra Azzurra de Roberto Mancini n'avance pas masquée, puisqu'elle reste sur 27 matches sans défaite au moment d'aborder cette compétition éclatée dans 11 villes et 11 pays différents. Néanmoins, son aventure étonne. Irrésistible en phase de poules (3-0 contre la Turquie, 3-0 devant la Suisse, 1-0 face au Pays de Galles), elle souffre en 8es de finale pour franchir l'obstacle autrichien (2-1 en prolongations) avant de dérouler un football chatoyant, porté par Jorginho, Chiesa et autre Barella, qui la voit faire trébucher la Belgique, puis encore s'offrir l'Espagne aux tirs au but et aller chercher les Anglais à Wembley, à nouveau aux tirs au but. Un deuxième bonheur européen tombe sur les Transalpins après celui de 1968.