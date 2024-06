Dans le rétro: la surprenante épopée de la Grèce

Chaque jour avant les huitièmes de finale de l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Nous revenons ici sur l'édition 2004 et la formidable épopée grecque.

C'est l'une des plus grandes surprises de l'histoire de l'Euro, si ce n'est la plus grande. Après s'être invitée dans le gotha des meilleures nations du Vieux Continent, la Grèce d'Otto Rehhagel refroidit le Stade du Dragon de Porto en s'offrant une étonnante victoire 2-1 face au pays organisateur. Le premier acte d'une épopée que le tacticien allemand va orchester avec maestria. Après avoir franchi dans la douleur la phase de groupe, malgré son succès initial, la Grèce des Nikopolidis, Dellas, Karagounis et Zagorakis bâtit une infranchissable muraille sur laquelle s'échouent tour à tour la France (1-0) en quarts et la Tchéquie en demi-finales (1-0 ap). Héroïques face aux Portugais qu'ils retrouvent en finale, les Grecs gravissent leur mont Olympe grâce à Charisteas sur leur unique tentative cadrée de la rencontre.

