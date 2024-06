Dans le rétro: la Suisse douchée à domicile

Chaque jour durant l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Nous revenons ici sur l'édition 2008, durant laquelle les espoirs suisses de briller à domicile ont été douchés.

Le tournoi promet d'être beau. La Suisse, co-organisatrice avec l'Autriche, accueille son premier événement sportif majeur depuis la Coupe du monde 1954. La ferveur est au rendez-vous le 7 juin au Parc St-Jacques, la sélection de Köbi Kuhn également. Nullement tétanisée par l'enjeu, elle domine l'équipe tchèque. Mais les filets ne tremblent pas et Alex Frei se blesse juste avant la mi-temps. Vaclav Sverkos offre la victoire aux Tchèques sur leur seule grosse occasion du match. Quatre jours plus tard, les espoirs les plus fous et les belles promesses se noient sous les trombes d'eau qui arrosent la pelouse du "Joggeli". Hakan Yakin ouvre certes le score, mais manque le KO dans la foulée. La Turquie renverse la vapeur. Deux rencontres, deux défaites, 0 point. La Suisse est la première nation éliminée de son tournoi. Et les larmes de couler avec la pluie. La victoire 2-0 face à un Portugal déjà qualifié grâce à un doublé de Yakin, seul buteur helvétique de cet Euro, n'atténue ni la déception ni les tristes adieux de Köbi Kuhn, bientôt remplacé par Ottmar Hitzfeld.

