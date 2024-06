Dans le rétro: l'Espagne soudainement irrésistible

Chaque jour durant l'Euro 2024, RTSsport vous fait plonger dans ses archives pour revivre un moment marquant de la compétition. Aujourd'hui, on remonte aux éditions 2008 et 2012, marquées par la domination de l'Espagne, (re)devenue une géante du foot en réalisant le doublé à l'Euro, tout en glissant la Coupe du monde 2010 au milieu.

Un Euro, en 1964, était venu se glisser dans l’armoire à trophées du football espagnol. Puis plus rien derrière pour des générations biberonnées à la désillusion. Est ensuite venue cette édition 2008, qui a remis la Roja sur le devant de la scène. Entamée par un carton contre la Russie 4-1, l’aventure est allée au bout, grâce à Fernando Torres, qui a libéré tout un peuple 2008 à Vienne en finale contre l’Allemagne. Rebelote quatre ans plus tard, en Ukraine et alors qu’une Coupe du monde a garni le palmarès des Ibères: l’Espagne domine l’Italie en finale (4-0) avec notamment un autre but de Torres. Un nouveau sacre pour une équipe irrésistible portée notamment par les Catalans Iniesta et Xavi.

RTSsport