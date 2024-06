"Avec Aebischer et Duah, Murat Yakin a vraiment eu tout juste"

Ancien international suisse, Matias Vitkieviez, passé notamment par Servette, Young Boys et Saint-Gall, analyse la victoire helvétique contre la Hongrie (3-1), en revenant notamment sur les performances de Michel Aebischer et Kwadwo Duah, qu'il a connus à Berne.

RTSsport.ch: Matias Vitkieviez, victoire 3-1 contre la Hongrie. Peut-on parler d’entame parfaite pour la Suisse…

MATIAS VITKIEVIEZ: Oui, vraiment. Ce que l’équipe nationale a montré samedi, avec notamment une excellente première mi-temps, est très prometteur et de bon augure pour la suite. J’ai été logiquement séduit par la prestation de Michel Aebischer, qui est un vrai joueur d’équipe, toujours au service du collectif, et la passe qu’il a délivrée à Kwadwo Duah pour le 1-0 est incroyable.

RTSsport.ch: Mais quelle a été votre réaction en découvrant la feuille de match et notamment les choix de Murat Yakin?

MATIAS VITKIEVIEZ: Je vais vous avouer avoir craint le pire! En voyant le système, les joueurs titulaires, j’ai dit "oh la la", je me suis demandé ce que cela voulait dire, en pensant que le sélectionneur n’apprenait pas de ses erreurs du passé et que cela allait être très compliqué. Mais très vite la Suisse m’a donné tort, en prenant le match à bras-le-corps, en jouant du bon foot. Donc oui, j’ai été surpris en bien, comme on dit (rires). Et là, très honnêtement, tu ne peux que dire bravo à Murat Yakin. Son coaching a été gagnant. L’entrée d’Embolo, qui marque le 3-1, lui donne aussi raison. Idem pour la sortie de Widmer, qui avait reçu très tôt un avertissement. Tous ses choix ont été justes.

RTSsport.ch: Vous aviez connu Aebischer et Duah aux Young Boys, puisqu’ils évoluaient en 2e équipe lorsque vous étiez en Super League…

MATIAS VITKIEVIEZ: Oui, et je trouve incroyable de voir ces deux gars, qui se connaissent depuis des années, réussir ce qu’ils ont fait samedi. C’est magnifique. En voyant le 1-0, je me dis qu’ils ont peut-être reproduit en plein Euro une phase qu’ils avaient sûrement réalisée en ligue amateur en Suisse voici quelques années. C’est fou!

RTSsport.ch: En l’ayant côtoyé à Berne, puis observé depuis les tribunes à Genève, lorsqu'il jouait (rarement) au Servette FC en Challenge League, auriez-vous un jour imaginé Duah à ce niveau?

MATIAS VITKIEVIEZ: Jamais, mais vraiment jamais (il insiste). Je n’aurais jamais pensé le voir en équipe de Suisse, alors encore moins titulaire, encore moins à l’Euro et encore moins buteur. Mais son histoire est superbe. Je suis content pour lui.

RTSsport.ch: Au-delà d’Aebischer et de Duah, qu’est-ce qui vous a séduit dans le jeu suisse?

MATIAS VITKIEVIEZ: J’ai beaucoup apprécié l’animation offensive, car les Helvètes ont tout de même eu de jolies occasions, et notamment le comportement de Dan Ndoye, un joueur que je trouve souvent très intéressant, car il amène toujours quelque chose de par son activité. Et puis, il faut reconnaître que les éléments d’expérience ont été à la hauteur de l'enjeu.

RTSsport.ch: En termes de football, la Hongrie a pour sa part été assez loin de ce qu’on en imaginait, notamment en première mi-temps…

MATIAS VITKIEVIEZ: En effet! J’ai trouvé ces Hongrois très faibles, surtout durant une heure. Je m’attendais à bien mieux d’une sélection capable de dominer son groupe de qualification et de finir devant la Serbie. Je l'ai trouvée timide, pas très bien organisée. Je ne suis pas certain que les Hongrois soient meilleurs que les Ecossais.

RTSsport.ch: Les Ecossais, justement, seront les prochains adversaires de la Suisse (mercredi à 21h00 sur RTS 2). Quels choix opéreriez-vous si vous étiez Murat Yakin?

MATIAS VITKIEVIEZ: Partant du principe qu’on ne change pas une équipe qui gagne, je ne changerais rien à ce qui a été mis en place samedi. Murat Yakin a eu tout juste. Il faut mettre la même équipe, le même système. Franchement, sur ce que j’ai vu face aux Hongrois, je suis très optimiste pour la rencontre à venir face à l’Ecosse. Il y a une vraie chance de passer directement dans ce groupe.

Arnaud Cerutti

