Après l'orage, Havertz frappe et l'Allemagne passe

L'Allemagne est en quarts de finale de "son" Euro. A Dortmund, les Allemands ont battu le Danemark 2-0 dans une partie marquée par un orage qui a interrompu la partie durant 25 minutes. Le prochain adversaire de l'Allemagne sera l'Espagne ou la Géorgie (match à suivre dimanche dès 21h00 sur RTS 2).

La sélection de Julian Nagelsmann a débloqué la situation à la 53e sur un penalty transformé par Kai Havertz. Penalty accordé après une intervention de la VAR, consécutive à une faute de main de Joachim Andersen.



Un Joachim Andersen qui est passé par tous les états d'âme en l'espace de 5 minutes. Le défenseur de Crystal Palace a pensé en effet avoir ouvert la marque à la 48e, mais sa réussite a été annulée par la VAR pour un hors-jeu du passeur décisif.

Musiala inscrit son 3e but de l'Euro

L'Allemagne, qui avait pour sa part vu un but de Schlotterbeck annulé dès la 4e, a "tué" le match à la 68e. Son maître à jouer Jamal Musiala a marqué d'une frappe imparable son 3e but du tournoi, 2 minutes après que Manuel Neuer avait signé une parade décisive sur un tir du remuant attaquant danois Rasmus Höjlund.



Sortie en 8es de finale du dernier Euro et en phase de poules des deux dernières Coupes du monde, l'Allemagne peut donc toujours espérer revivre le "Sommermärchen" de 2006, lorsque la sélection de Jürgen Klinsmann avait atteint la finale de "sa" Coupe du monde. Mais il lui faudra sans doute élever encore son niveau de jeu, notamment en cas d'affrontement avec la Roja en quarts.

ats/pza