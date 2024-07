Angleterre-Pays-Bas, le funambule contre le feu follet

L'Euro s'offre une demi-finale indécise mercredi (dès 20h30 sur RTS 2). Un match entre des Pays-Bas d'attaque et une équipe d'Angleterre passée de favorite à funambule, perchée en permanence sur un fil au-dessus du vide.

L'affiche à Dortmund aurait dû placer les Anglais, vice-champions d'Europe à l'effectif serti de pépites, en vainqueurs désignés. Ce ne sera pas le cas, tant les "Oranje" apparaissent revitalisés face à des "Three Lions" aux griffes élimées.



En Allemagne, l'Angleterre n'a gagné qu'une seule fois dans les 90 minutes imparties, contre la Serbie (1-0) en ouverture du premier tour. Ont suivi deux matches nuls face au Danemark (1-1) et la Slovénie (0-0), un huitième de finale contre la Slovaquie (2-1 ap) sauvé dans le temps additionnel puis la prolongation, et un quart arraché aux tirs au but devant la Suisse (1-1, 5-3 tab).

Peu de tirs cadrés côté anglais

L'équipe du capitaine Harry Kane a ronronné, entre prudence et incapacité à accélérer, et elle a peiné à concrétiser sa menace offensive, redoutable sur le papier mais inefficace en réalité: dans les matches à élimination directe, elle a réussi cinq tirs cadrés en 240 minutes.



Les Pays-Bas ont cultivé leur espoir de manière différente. Passé un premier tour sans éclat (une victoire, un nul, une défaite), ils ont mis le turbo contre la Roumanie (3-0) et renversé la Turquie (2-1). L'impression laissée est celle d'une montée en puissance au fil du tournoi et d'une facilité à se procurer des occasions, deux atouts que les Anglais n'ont pas dans leur manche.

Une doublette néerlandaise efficace

Le sélectionneur Ronald Koeman dispose notamment de deux accélérateurs de particules avec Memphis Depay et Cody Gakpo, une doublette d'attaquants décisive sur les pelouses allemandes. Positionné sur l'aile gauche, et non dans l'axe comme à Liverpool, Gakpo fait mal aux défenses adverses par ses qualités de percussion et de finition.



Le joueur de 25 ans compte trois buts en cinq matches, ce qui fait de lui le co-meilleur artificier de l'Euro avant les demi-finales. Son total aurait même été plus élevé sans un hors-jeu contre la Roumanie et un autogoal attribué au Turc Mert Müldür sous sa pression.

ats/fg