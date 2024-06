"Zuber a été intéressant, il a amené une hargne que certains n'avaient pas affichée ces derniers mois", apprécie Sébastien Roth

Retenu pour l'Euro 2004, Sébastien Roth (46 ans), ancien gardien de Delémont, Servette et Lorient notamment, revient sur la victoire de l'équipe de Suisse, hier contre l'Estonie (4-0). Il a beaucoup apprécié le match de Steven Zuber, meilleur passeur de l'Euro 2020, qui retrouvait la Suisse.

RTSsport.ch: Sébastien Roth, quel bilan global tirez-vous de cette rencontre?

SEBASTIEN ROTH: Il y a eu de bonnes phases de jeu, notamment en première période avec un intéressant Dan Ndoye et un très bon Steven Zuber. Parmi les autres points positifs, c'est bien que Zeki Amdouni ait retrouvé le chemin des filets, c'est important pour sa confiance. Après, il faut aussi reconnaître qu'il n'y avait pas grand-chose en face. Défensivement par exemple, on ne peut rien retirer de cette rencontre. Même si, pour moi, il faut rester à 3 derrière avec ceux qui ont été alignés face aux Estoniens (ndlr: Manuel Akanji, Nico Elvedi et Fabian Schär).

RTSsport.ch: Steven Zuber, qui retrouvait l'équipe nationale, a marqué des points. Est-ce selon vous le type de joueurs qui ont manqué à l'équipe de Suisse ces derniers temps?

SEBASTIEN ROTH: Oui, j'ai beaucoup aimé Zuber. Il a amené une sorte de hargne que certains n'ont pas affichée ces derniers mois. Il a endossé un rôle de leader et s'est comporté comme tel. Il doit être à l'Euro.

Kwadwo Duah a un gabarit intéressant, s'est souvent trouvé bien placé, s'est montré dangereux. A la place de Yakin, je le prends avec moi à l'Euro Sébastien Roth, ancien gardien international suisse

RTSsport.ch: Nous nous réjouissions de voir Kwadwo Duah connaître sa première sélection. Qu'avez-vous pensé de sa prestation?

SEBASTIEN ROTH: Je l'ai trouvé vraiment séduisant. A tel point que j'aurais aimé le voir plus longtemps que seulement une mi-temps. Duah, que je ne connaissais pas beaucoup, peut amener des solutions. Il a un gabarit intéressant, s'est souvent trouvé bien placé, s'est montré dangereux. Sachant que nous n'avons pas de certitudes avec les soucis physiques de Breel Embolo, si je suis Murat Yakin, je prends Duah à l'Euro. Il pourrait être une très bonne surprise.

RTSsport.ch: Xherdan Shaqiri était titulaire mardi. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut également le mettre dans le onze de départ à l'Euro?

SEBASTIEN ROTH: Non, pas du tout. En tout cas pas sur les trois matches! Shaqiri n'a pas le physique pour tenir une telle compétition, avec une rencontre tous les 4 jours. Il faut être franc et dire que la MLS n'a pas le niveau de l'Euro. En plus, Xherdan ne joue quasiment plus à Chicago... Alors oui, il peut faire de belles choses en Allemagne, comme joker de luxe, pas en figurant dans le onze de base.

J'entends que Murat Yakin hésite à prendre 24 ou 26 joueurs en Allemagne. Mais prenons-en 26 et doublons tous les postes, afin de ne pas risquer les mêmes déconvenues qu'au Qatar! Sébastien Roth, ancien gardien international suisse

RTSsport.ch: Kevin Mbabu s'est échauffé, mais n'est pas entré en jeu. N'est-ce pas un mauvais signal pour lui qui a déjà manqué la Coupe du monde 2022?

SEBASTIEN ROTH: J'ai un peu peur que le coach ne le prenne pas à l'Euro... Mais bon, ces situations restent compliquées à lire. Parce qu'on peut se dire qu'il n'a pas fait jouer Kevin car il ne compte pas sur lui, et à l'inverse se dire qu'il ne l'a pas fait jouer car il sait qu'il va le prendre. Franchement, c'est particulier. Déjà que je ne comprends pas l'idée de prendre 38 joueurs. Comment peux-tu gérer un groupe pareil? Ca doit être dur au quotidien... Ensuite, j'entends que Murat Yakin hésite à emmener 24 ou 26 joueurs en Allemagne. Mais prenons-en 26 et doublons tous les postes, afin de ne pas risquer les mêmes déconvenues qu'au Qatar! Pour le reste, oui l'équipe peut avoir un peu de "gueule" sur le papier, mais reconnaissons que certains postes sont vieillissants et dans une compétition aussi relevée qu'un Euro, ça peut être très compliqué.

RTSsport.ch: On se souvient qu'à l'Euro 2020, la Suisse n'avait pas brillé avant ce match dingue contre la France, qui a fait oublier tout ce qui s'était passé avant à beaucoup de gens. A quel Euro 2024 vous attendez-vous de sa part?

SEBASTIEN ROTH: La première chose sera de ne surtout pas perdre le premier match, le 15 juin face à la Hongrie, une équipe solide, qui tient la route. Commencer par une défaite, alors qu'il te reste l'Ecosse, qui ne convient jamais vraiment aux Suisses, et l'Allemagne chez elle, ce serait la pire des choses. Parce que pour aller chercher ta qualification face à la Mannschaft, faudra te lever tôt...

Actuellement, Yann Sommer a bien plus de légitimité et d'automatismes avec l'équipe actuelle que n'importe qui. En plus, il est bien meilleur dans le jeu aux pieds que Gregor Kobel Sébastien Roth, ancien gardien international suisse

RTSsport.ch: Même s'ils n'ont pas joué mardi, que pensez-vous du débat Yann Sommer/Gregor Kobel, à propos duquel on dirait que tout le monde doit donner son avis?

SEBASTIEN ROTH: Pour moi, il n'y a aucune hésitation à avoir: il faut mettre Sommer à l'Euro puis après cette compétition, tu mises sur Kobel et vue de la Coupe du monde 2026. Actuellement, Yann a bien plus de légitimité et d'automatismes avec l'équipe actuelle que n'importe qui. En plus, il est bien meilleur dans le jeu aux pieds que Gregor qui, lui, est en développement, toujours en progrès et dispose encore d'une intéressante marge de progression.

