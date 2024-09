Zakaria fait des étincelles, Garcia voit sa ténacité récompensée et Manzambi sort du bois

Remis de ses soucis physiques du printemps et mû par l'immense confiance que lui témoigne son entraîneur Adi Hütter, Denis Zakaria est au sommet de son art avec l'AS Monaco. Propulsé capitaine de la formation de la Principauté par l'homme qui a été son coach à Berne et à Mönchengladbach, le Genevois régule l'entrejeu monégasque avec une classe immense. Baromètre de son équipe, il a notamment été époustouflant lors de la 1re journée de Ligue des champions contre Barcelone (victoire 2-1).

Phase de ligue, AS Monaco - FC Barcelone : un carton rouge déterminant pour l'issue du match / Football - Ligue des champions UEFA / jeudi à 23:00

L'international suisse ne se contente toutefois pas de tout bien faire dans l'entrejeu, il se montre également décisif dans les 20 derniers mètres. En témoigne sa deuxième réussite de la saison, inscrite voici 10 jours contre Auxerre.

Bientôt âgé de 28 ans, "Zak" régale comme jamais auparavant. "Je ne sais pas si je suis à mon sommet actuellement, mais tout est mis en oeuvre ici pour que je me sente bien, a-t-il dit dimanche après la victoire contre Le Havre. Je suis dans un super environnement pour progresser et je suis entouré de super joueurs. Avec le coach, on se connaît par coeur. Venir à Monaco a été l'un des meilleurs choix de ma carrière."

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Pourvu que cela dure, l'ASM - où le gardien suisse Philipp Köhn a retrouvé de l'allant - étant en tête de Ligue 1 aux côtés du PSG et de l'OM. Et Denis Zakaria, moins en verve contre l'Espagne en Ligue des nations, aura sans doute au mois d'octobre l'occasion d'éclabousser la scène internationale de son talent contre la Serbie et le Danemark.