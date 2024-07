Yverdon vise encore le maintien. Et plus, si affinités...

Bonne surprise de la saison passée alors qu'il était néopromu, Yverdon Sport s'apprête à vivre son 2e exercice de suite dans l'élite. Avec, toujours comme priorité, le maintien.

Une 9e place au tableau de Super League la saison passée alors que d'aucuns lui promettaient l'enfer n'a pas changé le comportement actuel d'Yverdon Sport. Malgré son intéressante cuvée 2023/2024, le club du Nord-Vaudois, qui a notamment pu garder Tasar et Tijani, conserve la même idée: celle de se maintenir dans l'élite. Puis advienne que pourra...

Malgré le très bon travail effectué la saison passée, d'abord sous les ordres de Marco Schällibaum (l'homme de la promotion), puis avec Alessandro Mangiarratti, YS veut avancer avec humilité. Il sait les difficultés qu'un club comme lui doit surmonter pour se faire une place au soleil. Il sait, aussi, combien la réussite peut tenir à un ou deux bon(s) coup(s) flairés sur le marché des transferts. Malgré tout le brassage de joueurs de l'été passé, ses forces avaient été sa cohésion, son collectif...

Un système offensif enrichi, mais une défense à soigner

L'été dernier, la signature de Kevin Carlos, déniché à Huesca, avait transformé Yverdon, l'Espagnol devenant l'un des trois meilleurs artificiers du championnat. Cette fois-ci, c'est la trouvaille Fodé Sylla, un international junior français, qui pourrait équilibrer le milieu de terrain des pensionnaires du Stade Municipal. En attaque, c'est un autre voisin, Hugo Komano, rapatrié de Bulgarie, qui sera appelé à faire des différences, aux côtés de Carlos (s'il reste...) et de Mahious. "Komano est un centre-avant doué, rapide et puissant", relève le directeur sportif Filippo Giovagnoli.

Mais pour avoir encaissé 71 buts en 2023/2024, soit le pire total derrière le SLO (77), Yverdon sait surtout ce qu'il doit corriger s'il entend rester dans les 10 meilleures formations du pays, sans devoir se faire trop de souci: son secteur défensif. Pour l'heure, ce seront encore les vieux briscards, William Le Pogam et Anthony Sauthier, qui seront notamment appelés à faire barrage aux offensives adverses. Par chance, ils auront derrière eux le solide Paul Bernardoni, qui a rempilé avec Yverdon. Les trois hommes doivent stabiliser l'arrière-garde, assurer leurs arrières. Après, seulement, viendra l'idée d'aller voir plus loin, plus haut, plus fort.

Arnaud Cerutti