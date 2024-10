Yverdon et le LS s'accrochent, Sion stagne, Servette reste dans le coup

Lausanne continue de stagner comptablement parlant. Mais les Vaudois démontrent depuis quelques matches une force de caractère qui leur permet de gêner les grosses équipes du championnat. Défaits 1-0 au Stade de Genève, les protégés de Ludovic Magnin ont fait preuve de solidité pour aller accrocher un bon FC Lucerne en Suisse centrale (2-2) lors d'un duel animé.

Ludovic Magnin et ses joueurs ont ramené un bon point de leur déplacement à Lucerne. [KEYSTONE - PHILIPP SCHMIDLI]

Un manque de roublardise

Les problèmes du LS viennent en partie de sa défense, la pire du championnat, qui a encaissé la bagatelle de... 19 buts en 9 rencontres. Ces errements défensifs expliquent en partie la peu enviable 10e place du LS avec 8 points récoltés (à égalité avec Grasshopper, qui a également 8 points). Mais cette situation ne désespère pas pour autant l'entraîneur vaudois Ludovic Magnin. Au micro de la RTS après le derby, le coach du LS au franc-parler a reconnu une victoire méritée des Genevois et a pointé le manque de roublardise de son équipe: "On a vu l'expérience internationale de Servette, ils se sont mis par terre, ils ont cassé le rythme, (...) ils ont été très intelligents et ils méritent leur victoire, c'est ce qui manque parfois chez mon équipe, un peu de poil de roublardise".

Football, Super League: Lucerne et Lausanne dos à dos (2-2) / Sport dernière / 2 min. / samedi à 23:00

"On ne doute pas de notre football", martèle Ludovic Magnin

Interrogé par Blick, Magnin a par ailleurs mis l'accent sur la confiance de son groupe de joueurs après le bon nul ramené de Lucerne, leader du championnat: " Ils sont premiers, on est dixièmes, mais on ne doute pas de notre football. Les mecs, même s'ils ont fait une performance moyenne la semaine dernière, ils ont pris le ballon et joué avec confiance. On a pressé le leader chez lui, et il faut des joueurs avec une grande confiance pour le faire". Avant de conclure, sur une note positive et optimiste: "Sur le plan de l'état d'esprit et du combat pour ramener un point de chez le leader, c'est certainement le meilleur match avec celui contre YB".