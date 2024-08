Young Boys trop fort pour Printse-Nendaz

Il n'y a pas eu de miracle pour Printse-Nendaz lors du 1er tour de la Coupe de Suisse. Dans son stade des Grangettes situé à 1000m d'altitude, le club valaisan s'est incliné 10-0 contre Young Boys.

Pour les Bernois, vainqueurs pour la première fois de l'exercice toutes compétitions confondues, ce succès va-t-il enfin lancer leur saison?

Devant des spectateurs venus en nombre, Young Boys a démarré en trombe pour marquer via Darian Males après seulement... une minute de jeu.

Ultra dominateur, le champion de Suisse en titre ne s'est pas contenté de gérer son avance d'un but pour en planter cinq autres avant la mi-temps.

Un triplé pour Itten et Virginius

Oeuvres de Darian Males (22e), Cedric Itten (29e et 31e) et Alan Virginius (46e), la messe était donc dite à la mi-temps. De retour des vestiaires, les Bernois n'ont pas desserré l'étreinte et ont ajouté quatre buts.

Itten et Virginius se sont tout d'abord offert un triplé à la 52e et à la 55e avant que Theo Golliard n'ajoute le neuvième à la 63e. Le dixième but est un but contre son camp du joueur de Printse-Nendaz Maxime Quartier.

Au milieu d'un décor champêtre, Printse-Nendaz n'a rien pu faire face à Young Boys. [Claudio De Capitani - Freshfocus]

pza