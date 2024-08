Young Boys jouera notamment contre l'Inter Milan et le FC Barcelone

Young Boys connaît ses 8 adversaires de la première phase de la toute nouvelle formule de la Ligue des champions. Les Bernois recevront l'Inter Milan, l'Atalanta Bergame, l'Etoile Rouge et Aston Villa alors qu'ils s'en iront sur les pelouses du FC Barcelone, du Shakthar Donetsk, du Celtic Glasgow et de Stuttgart. Le calendrier de ses 8 matches sera communiqué samedi.

Même si Sandro Lauper souhaitait rencontrer le Real Madrid, aucun joueur bernois ne peut faire la fine bouche devant le programme qui leur est proposé.

Ils défieront, en effet, cinq anciens vainqueurs de cette C1 avec l’Inter, le FC Barcelone, Aston Villa, le Celtic Glasgow et l'Etoile Rouge Belgrade. Ils joueront aussi contre l’une des équipes les plus spectaculaires du Calcio avec l’Atalanta. Ils affronteront également le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka et le VfB Stuttgart de Fabian Rieder. Enfin, trois formations sont à leur portée avec le Shakhtar, le Celtic et l'Etoile Rouge.

L'objectif: ne pas finir dans les 12 derniers

L’objectif nourri par les Young Boys est avoué: ne pas être l’une des 12 formations recalées après cette phase de ligue. On rappellera que les 8 meilleures équipes classées seront directement qualifiées pour les 8es de finale. Les seize suivantes au classement disputeront un playoff pour rejoindre ces 8es de finale. Autant dire qu’il y a de la place pour les Young Boys.



A condition, bien sûr, qu’ils évoluent dans le même registre que lors de la double confrontation contre Galatasaray et, pourquoi pas, qu’ils investissent une partie des quelques 40 millions de francs qui ont récompensé leur qualification dans un transfert pour offrir Rahmen "le" joueur qui pourrait faire la différence. Mais la trop grande sagesse de Christoph Spycher, le patron du club, rend cette dernière hypothèse bien incertaine.

ats/pza